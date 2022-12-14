漫畫真人化《勿說是推理》 看平凡大學生超強推理

日劇《勿說是推理》 改編自推理漫畫。

這部日劇是2022年的1月的冬季日劇，其實我看完也好些時日了，近日看到日本台又即將播出此劇，才赫然發現我從沒分享過這部日劇。然後又仔細看看今年看過的日劇，才又發現，原來我以為有分享的幾部日劇，其實根本都沒有PO上格子呀！大大的失誤呀！

最近要趕快一一補上才是呀！言歸正傳！【勿說是推理】，菅田將暉飾演主角久能整。

久能整，看似一個不起眼的平凡大學生，確有超強的記憶力與推理能力。一副與世無爭的樣貌，卻常不經意說出的幾句話，卻往往成為破案的關鍵或經典名句，真的是令人嘆為觀止。

但說平凡，久能整頂著的那頭戲劇化的爆炸頭，就不太平凡，實在醒目。因為是由菅田將暉來飾演的久能整，所以不管久能整的行為再奇怪，好像都讓人這大學生一點都不普通，也不平凡。但，久能整這個角色，的確又讓我對菅田將暉的演技多了一些不同的體驗。演的真的不錯。

這部戲劇的推理，與一般推理劇不太一樣。剛開始觀看時，可能會覺得有點平淡無聊，但，靜下心仔細觀賞，真的會發現有別於一般推理劇的新意唷！慢慢的會一集一集跟下去～

這部日劇中，都會有令人驚艷的演員來友情演出某段故事的角色，這也是本劇很吸睛的部分唷！令我最印象深刻的就是瑛太演出的天堂我路這個角色了！沒仔細看，你真的不太能第一眼就認出瑛太唷！

裡面有好幾個不同的案件故事，有興趣的朋友最近可以開始跟著日本台的播出追一下囉！