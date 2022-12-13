《你的婚姻不是你的婚姻－聖筊》 婚姻中比理解更重要的是…

我能否離職呢？

我與他合適嗎？

這次總統大選某某人會當選嗎？

這些都是我曾經在現實生活中擲筊問神明的問題，當下的心情是既迷惘又徬徨的，無論是心裡早有定數抑或是毫無頭緒，擲筊的結果只是在應證自己內心所想，倘若不如預期則是不斷替自己找理由反駁，或是一擲再擲，深怕神明沒有聽清楚問題而給出了自己不想要的答案。

擲筊的結果，準確嗎？不遵照擲筊的結果，就因此陷入厄運嗎？後來的我發現，事情的發展根本與擲筊的結果無關，而是與「相信」有關。

還記得父親過世之後，想離職的念頭就愈發強烈，我跟母親說：「我去佛堂擲筊問爸爸，我離職好不好？」母親想也不想馬上反駁我：「不用問啦！妳爸一定不會同意的。」不愧是結婚三十多年的夫妻，擲筊的結果當然是否定的。

然而，我還是依循自己的想法毅然決然向公司提出辭呈，與悠閒及不安共處了將近一年，即便找到了看似理想的新工作也不甚順遂，但也多虧了有那一段日子的挫折與體驗，我慢慢找到了屬於自己的節奏，乃至於邁向另一條未曾嚮往過的婚姻之路。

如果當初我遵照擲筊的結果，我現在的生活會是什麼樣子？會後悔嗎？我不知道，但可以肯定的是當下的我若是違背自己的心意而繼續勉強自己待在所謂的舒適圈，將會少了許多體驗美好事物的機會，那所謂的舒適只是把「常態加班」這件事美化罷了！

回到《你的婚姻不是你的婚姻－聖筊》中，我看到的不只是阿保（劉冠廷飾）鋼鐵直男呆萌又粗心的模樣，而是雅雅（孫可芳飾）在面對老公因為粗心而害自己錯過投稿截止日的反應，沒有暴怒亦沒有責怪，只是淡淡地要求老公幫她點外送紓解鬱悶的心情，而阿保即便覺得外送很貴仍舊滿足老婆的要求，看似稀鬆平常的生活互動，卻滿載了彼此的愛。

為什麼雅雅明知道阿保有可能會搞砸事情，還請求他的協助？

為什麼阿保得知自己沒有精準做到雅雅託付給自己的任務，而沒有過於慌張愧疚？

我想都是因為「相信」。

相信對方願意幫自己、相信對方可以做好、相信就算沒做好也不影響彼此的感情。

雖然大家都希望擁有一個如同劇中大仁（李國毅飾）那樣帥氣又善解人意的另一半，但現實是每個人都無法真正百分之百理解另一個人，在相處溝通上也很難每件事情都完整表達並且被正確接收，即便接收到了還要能願意並精準執行，其實這一連串的過程是比想像中複雜的，而發生在這過程中的失誤則成為了我們日常生活中的必然，也是相處互動中最容易產生摩擦與不諒解之處。

與其去期待對方改變原有的個性與做法，不如先試著找出讓彼此最感到自在理想的相處模式，相互理解是一個理想狀態，也是一個值得去努力的方向，但我們在調適的過程中必須先彼此「信任」與「包容」，這也是為什麼劇中兩位個性如此迥異的夫妻，能繼續維持婚姻的最主要關鍵。

這是一部會讓人笑到流淚又感動到落淚的溫馨喜劇，刻畫樸實無華的婚姻生活被信任突襲的故事，也告訴我們愛與包容從來都不是因為我們擁有「正確答案」，也不該要求他人符合我們心中的「正確答案」，只要我們心中有著堅定的信念，那就是屬於自己的「聖筊」。