《財閥家的小兒子》再爬高峰！7個小故事認識宋仲基：BL電影出身？能動能靜「學霸」

男神宋仲基果然魅力不減，新劇《財閥家的小兒子》才破天荒首播當週連續三集，收視和評價更是高到破表，擺脫與女神宋慧喬的婚變陰霾，宋仲基憑藉自身實力與努力爬上事業高峰，7個小故事讓我們認識這位文武雙全、帥氣「腦性男」─宋仲基！

Story 1：「臉讚」聞名！網友為他成立後援會

1985年出身於大田的宋仲基，從小志願就是「運動員」、「廣播員」以及「演員」，他很早就開始練習短道速滑，參加多次全國運動大會，更在期待他大型賽事中獲獎，人生一度以代表韓國參加奧運為目標，後來因腳踝受傷而放棄運動，不過後來在韓劇《Triple》中飾演短道速滑選手，完全就是遊刃有餘。

他在大學時期因為代替生病的學長參加KBS電視台的益智節目「Quiz Korea」，一路挺進總決賽，雖然最後只獲得亞軍，不過，節目裡表現出色和帥氣外貌讓觀眾迅速為他成立後援會；受封「臉讚」的他更成為雜誌「明日大學」的封面人物。

Story 2：完美「腦性男」全家皆學霸！

節目過後，他專注於學業方面，他在高三時所有學科皆得到最高評級，英文和數學更是全校第一，實在太優秀了！後來，大學雖沒考進心中第一志願，但還是進入相當知名的成均館大學經營管理系，並輔修新聞放送，同時擔任大學的廣播員、新聞放送社團團長，又因為過去的名氣加上帥氣外表，成為學校校刊封面模特和招生廣告模特，不愧是「成大臉讚」。

宋仲基是文武雙全又品學兼優的乖寶寶，他的哥哥與妹妹也不遑多讓，哥哥是北京大學中文碩士，妹妹更在前幾年拿到韓國最高學府首爾大學醫學博士學位，宋家三兄妹各個都是超級學霸，實在太狂了！

Story 3：BL電影出道？《成均館》書生爆紅

大家對宋仲基有印象的作品是哪部呢？！《成均館緋聞》還是《狼少年》？！大家知道他其實是從一部深具話題性的限制級電影《霜花店》出道的嗎？！雖然，宋仲基在電影裡只是個露幾段帥氣小臉的護衛，不過也因這部作品讓他正式踏入演藝圈，隨後開始積極發展，在不少電視電影中擔任配角，又主持綜藝節目，例如音樂節目《Music Bank》和擔任一些大型頒獎典禮的主持人。

終於，在2010《成均館緋聞》中飾演灑脫不羈的風流公子「女林」具龍河一角俘獲眾多人氣，吸引不少婆婆媽媽的心。

Story 4：「挑劇本達人」主演作品叫好也叫座！

宋仲基出道至今年，他的作品不算太多，但每一部都有非常好的成績與高度評價；2012年首次擔任男主角的電視劇《善良的男人》中，他飾演一位純情醫學院大學生，在遭遇愛情背叛後，走上復仇之路的冷酷壞男人「姜馬陸」，這部劇開播就一直領先同時段劇集，更以18.3%的高收視完美收官。

同年，與朴寶英合作的電影《狼少年》更是獲得爆炸性的回響，受邀在多倫多國際電影節、溫哥華國際電影節和釜山國際電影節等多個電影節展映，韓國的總票房超過706萬觀影人次，成為2012年度票房季軍。

退伍後，2016年與宋慧喬攜手主演的《太陽的後裔》更是將他推向事業高峰的代表作，劇中飾演韓國特戰部隊海外派兵組隊長「柳時鎮」，他以溫柔剛毅的形象，獲封「國民老公」，更掀起歷代級的韓流熱潮。後來的作品中也有非常優越表現，不得不佩服他挑選劇本的能力！

Story 5：幸福美滿的童話故事原來是神話！

宋仲基與宋慧喬這對男神女神，因戲生情，從螢幕情侶變成現實情侶，兩位都是電視劇顏值擔當的演員更在戀情消息傳出後一年正式結為夫妻，可說是韓劇迷們最羨慕的「童話故事」；只不過，童話止於此，兩人在2019年6月證實已進行離婚調解，婚姻維持1年8個月。儘管離婚的原因被吵得沸沸揚揚，但雙方並未對彼此惡言相向，算是好聚好散的結果！

Story 6：擺脫婚變陰霾！事業更上一層

婚變後的宋仲基沉寂了近兩年，終於在2021年復出螢光幕，2021年春節推出的電影《勝利號》雖然因為冠狀病毒疫情擴散而沒能在院線上映，最終改由Netflix線上播出，不過電影在首播後連續5天登上Netflix全球電影熱度榜冠軍，獲得29個國家地區第一。

隔不久，tvN黑色喜劇題材電視劇《黑道律師文森佐》更是將他推上更高一層，劇中精湛的演技，無論是殺氣騰騰的眼神或溫柔細膩的感情都相當到位，這部劇不只在韓國擁有超高收視率，也在韓國以外的國家地區獲得高話題度和高人氣。

Story 7：命帶財！新戲《財閥家的小兒子》帶動股票大漲

而繼《黑道律師文森佐》大獲好評後，男神宋仲基最新作品《財閥家的小兒子》更是勢如破竹，才剛首播，收視直接突破兩位數來到10.8%，除了讓近年電視劇收視不佳的JTBC電視台士氣大振，也讓製作公司的股價狂飆超過15%！宋仲基不僅是收視救星更是超級吸鈔票機，真是命中帶財。

《財閥家的小兒子》情節圍繞一家名叫「順洋集團」的財閥展開，講述被誣陷私吞資金而被財閥家殺害的男主角，帶著前世記憶、重生後成為殺死自己的財閥家的小兒子，為了侵吞整個財閥家族，一步步成長並報仇的故事。

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處

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