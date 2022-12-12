台灣家庭面面觀！激推3部年度「台灣家庭」電影

2022年末，台灣出現三部談論「家庭」的優秀電影：《哈勇家》、《一家子兒咕咕叫》、《神人之家》。從生死、習俗、族群、信仰、事業等方面，這三部電影不約而同地把台灣家庭核心的精神揭露出來，而電影裡對台灣家庭的不同理解與觀察，很值得我們細細品味。

《哈勇家》

《哈勇家》講述泰雅家族「哈勇家」因為面臨家族土地遭到掠奪的危機，「哈勇家」長子巴尚（洪金輝 飾）決定出來參選鄉長，為家族爭一口氣，但選戰的眉角甚多且費用龐大，「哈勇家」為了贏得選戰，一家老小紛紛出錢出力，但巴尚的女兒阿莉（林亭莉 飾）從紐西蘭歸國返家以後，卻意外帶來更大的麻煩。

《哈勇家》以泰雅族三代同堂的家族為著力點，透過現代法律介入傳統土地劃分的衝突，揭開原住民文化面對漢人與現代社會的衝擊面向。從祖孫的傳承、父輩的妥協，到新一代的逃離，本片不慍不火地批判著文化入侵的現實，卻也同時照見家族的延續與傳承，相當自然寫實地描繪了一個溫馨好看的故事。

《一家子兒咕咕叫》

《一家子兒咕咕叫》講述賽鴿師傅阿欽師（游安順 飾）失去幼子屆滿七年之後，妻子阿敏（楊麗音 飾）動念要去申請保險理賠，但阿欽師堅信幼子沒死，仍想藉著賽鴿重振家庭，讓女兒夢露（李夢苡樺 飾）亟欲逃出這個家。與此同時，一名無家可歸的少年小虎（胡智強 飾）闖進他們的生活，帶給這個家微妙的變化。

《一家子兒咕咕叫》包裹著深沉的符號，以「賽鴿文化」瞻仰台灣父權家庭的衰敗，並且設計一個巧妙的「替代」兒子，讓父親的罪惡心靈有機會被修復。然而，台灣家庭的父權體制依然難以撼動，男性的狂放與固執，還有女性的卑微與逃離，終究要讓本片走向悲劇的宿命，血淋淋地揭露父權背後的虛無寂寥。

《神人之家》

《神人之家》是一部紀錄片，講述導演阿良多年未返家，卻因為母親突然來電交辦後事，讓他不得不回家看看，並且發現賭性成痴的父親、勞碌無力的母親，還有事業停滯的兄長，一家人依然供奉著神明，祈求神明能夠保佑這個家。面對這個情景，導演不禁開始懷疑，神有保佑他們的家嗎？這個世界真的有神嗎？

《神人之家》的真誠與私密，是本片最難能可貴的情感，除了導演貼身觀察家人舉止，以及神明壟罩家庭抉擇的現象之外，導演嘗試放下偏見、卸下偽裝，重新理解父母與兄長的心路歷程，亦令人心有戚戚，而剪接師黃懿齡對真實素材的重組與調配，更為電影帶來強大的衝擊力，讓人看見台灣家庭的可愛與可嘆。