打敗好萊塢強片《黑豹2》！韓國年度災難鉅獻《音爆浩劫》必追看點有這些

集結《災後調查日誌》金來沅、《黑話律師》李鍾碩、《我的ID是江南美人》車銀優三的男神主演，加上斥資百億的韓國災難犯罪電影《音爆浩劫》一在韓國上映就打敗好萊塢強片《黑豹2》，也將於11月25日在台灣上映，究竟《音爆浩劫》有哪些「必追不可」的看點呢？！一起來瞧瞧！

眾家男神大對決！顏值&演技飆出新高點

金來沅擺脫暖男形象，睽違三年的大銀幕之作

出道至今25年的金來沅，這部電影是睽違三年的大銀幕之作，擺脫過往《愛在哈佛》、《Doctors》裡的暖男形象，劇中飾演前海軍副艦長，但在神秘的潛艇事件後，就接到了炸彈恐攻犯的電話，展開在市中心疲於奔命，在有限的時間內解決各地的炸彈恐攻危機。

這次在電影中挑戰大量危險動作戲，他為了提升電影的完成度，所有場面都是親自上陣不用替身，最近主演的電視劇《災後調查日誌》裡依然帥氣破表，劇迷們都相當期待他在電影中角色的情感詮釋。

李鍾碩再度反轉黑化！化身炸彈恐攻犯

才剛在《黑話律師》中半黑化的李鍾碩，在《音爆浩劫》中可徹底黑化，飾演一名海軍出身的神祕炸彈設計者，，在首爾市中心多處放置許多炸彈，而究竟是甚麼原因讓他如此憤世忌俗呢？

李鍾碩之前在電影《V.I.P》、《魔女2》中都展現「惡角」的實力演技，每個眼神都讓所有劇迷感到毛骨悚然，這次再度詮釋反派角色，就連導演都表示在拍攝過程中，被他的演技嚇傻兩次，可見當他如此投入角色當中，更期待他是否有反轉演技。

「撕漫男」車銀優首部大螢幕作品，演技好評破表！

有「臉蛋天才」之稱人氣男團「ASTRO」成員車銀優，終於從小螢幕躍升大螢幕啦！這次在電影中飾演海一位相當年輕又有信念的軍潛艦聲音探測副士官。

車銀優過往以《我的ID是江南美人》、《新入史官丘海昤》、《女神降臨》等韓劇造成話題，帥氣的臉蛋加上高挑的身材，完全就像是漫畫男主角走到現實生活般，不過外型太過搶眼的關係，大家並沒有太在意車銀優的演技表現，而這次聽說在電影中，精湛的演技表現讓導演和韓國網友們都大為稱讚。

這次車銀優也獻聲為本作演唱OST，又帥、又會演戲、連歌聲都讓人陶醉，不得不期待他在電影裡的表現。

配角陣容堅強無比！攜手打造年度災難鉅作

除了三大男神金來沅、李鍾碩、車銀優主演之外，配角陣容更是吸睛，包括《屍戰朝鮮：雅信傳》朴秉恩飾演軍事安保支援司令部探員、《單身三人行》鄭尚勳飾演來幫助金來沅阻止炸彈恐怖襲擊的記者、《少年法庭》李尚熙飾演金來沅的妻子，也是EOD炸彈解除小組上司等。

而前陣子以《我的出走日記》再度受到矚目的李民基更特別演出，飾演海軍上尉，也讓人好奇究竟當初在軍艦裡發生甚麼事，才讓李鍾碩反轉黑化的呢！

精采劇情擊退《黑豹2》空降韓國票房冠軍！

《音爆浩劫》電影斥資上百億韓元打造，11月18日在韓國上映後直接擊退好萊塢強檔電影《黑豹2：瓦干達萬歲》空降韓國票房冠軍，截至21日累積票房已經突破52億6千萬韓元。這是一部發生在都市中的恐攻動作電影，劇情講述市中心被設置了對噪音有反應的特殊炸彈，被視為恐攻目標的前海軍副艦長為阻止這場災難，設法找出幕後的真凶。

韓文片名是《分貝》，台灣片名則是《音爆浩劫》，為何如此取名？因為恐攻犯李鍾碩設計的炸彈，是對噪音有反應的特殊炸彈，只要超過某個分貝數，炸彈倒數計時就會減半，加速爆炸，而他還故意將炸彈設置在熱血沸騰的球場會館中……。

搭上世足熱潮~恐攻危機一觸即發！

這部電影由《我的見鬼女友》、《怪物》導演黃仁浩執導，製作團隊在2021年4月就開拍，那時氣候正逐漸升溫，而為了打造各式災難場景和動作場面，在盛夏中足足花了6個月的時間拍攝，黃導為了盡量不用CG特效展現寫實的爆炸場面，甚至直接引爆炸彈！？如此驚心動魄的動作追擊場面、真實刺激的爆炸場景，加上出乎意料的劇情走向和眾家男星的精湛演技，絕對是今年度最緊張刺激的災難動作鉅獻。

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處

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