《黑豹2：瓦干達萬歲》王者的心不是來自血統，而是歷練

這陣子的超級英雄電影，如果單純想看特效和大場面打鬥，爽度十足就看《黑亞當》〔Black Adam〕，如果想看真的有故事（故事的目的不只是為了引出更多動作場面）有角色成長的話，就是《黑豹2：瓦干達萬歲》了。

《黑豹2：瓦干達萬歲》的片長有超過兩個半小時（不到三小時），在故事上是花了不少時間，動作場面的量相對沒有很「滿」，前半的確會有一些，到片末才比較密集，大場面也在後頭。過程中主要是在描述第一集黑豹帝查拉的妹妹，在面對哥哥死亡，國家又面臨大敵的時候，如何從一個只想埋首科技的任性孩子，漸漸轉變成能帶領大家的領袖。

我們可以看到很多個人的痛苦，但每個人都有自己的苦水，能夠想辦法把私情放在一邊，以大家的利益為重，知道自己扮演的角色必須要做的決定可能和個人不同時，才是真正長大了，才是真正有資格成為領導者了。

這部分的刻劃，就商業娛樂大片來說，《黑豹2：瓦干達萬歲》算是做得很不錯了，雖然沒有到哭得口罩濕透那麼催淚，但是是有感染力的，會有些鼻酸的。

動作場面的部分，雖然有……構造特殊……的強敵，不過沒有太多單打獨鬥的炫技展示，有些多人大戰的場面，水中或是陸地上的場景都很棒，視覺質感很好，這個系列又是有傳統與科技融合的風格，音樂也有

這樣的味道，搭起來就是有氣氛，很適合在戲院看。

建議要看過第一集，因為太多人物往事都是來自第一集，是還有扯到薩諾斯等等，但相對算很少，如果只有看過第一集但尚未補完漫威其他系列，也是OK的。當然，老樣子，看完正片之後別急著離席，後面還有。