【黑電影】善良的牧本先生。盡力做一件好事、當一個好人

盡力了。

塔子從未想過會有跟父親相關的人找上門來，在她的記憶裡，父親的樣子已經模糊，她甚至覺得那個人自私得令人憎恨，現有的生活算是滿意、不覺得有父親出現的需要，然而，當「善良的牧本先生」（アイ．アム まきもと）登門拜訪時，她雖可以猜想，卻仍感覺意外。

蕪木孝一郎，我的父親，已經離世了。

塔子內心的衝擊還在蔓延，即使看上去還算平穩，她親切地接待牧本先生，聊起牧本先生對自己父親的認識，這才得知原來他們並不認識，只是牧本先生住的地方就在父親最後離開的房子附近，塔子相當驚訝，有因為這樣就到處奔走只為了邀請在世親人去參加告別式的傢伙嗎？這個人到底是善良、還是傻了？

對牧本而言，他只是想把眼前以及心裡所想的事情做好做完，既然在公所的送行課上班，他就必須把無家孤魂的最後一程安心上路，他認為那是工作職責、更是身為一個人理所當然的良心。

看在同事眼裡，牧本不但難以相處還很奇怪，沒有親人的亡者到底關他何事？每天送無依亡者到火葬場，還自費辦法事，錢這樣花也讓人難以理解，雖然牧本從未說明自己這麼錯的理由，卻很難不被有心人做了不好的聯想，唯一看見他清澈內心的只有成天與死人為伍的葬儀社老闆。

人死了就死了，也沒法多替自己唉一句需求，到底是活人比較可怕。

或許牧本也有這樣的感受，偏偏他說不出來，他認為自己做的事情是對的，何須介意他人眼光？只是沒料到，送行課的日常卻在新任局長蒞臨後出現變化，牧本覺得應該做且自費做的事情，新局長認為都是多餘，況且牧本這傢伙的行為反應很奇怪，咱們公所裡不需要這樣的單位、甚至不需要這種員工吧？

牧本知道旁人無法理解，他的欲言又止還是不說的好，何況他因蕪木先生的身後事認識了塔子小姐，在他平淡且灰色的人生裡，塔子小姐就像是一道突如其來的光芒，原來，那就是太陽啊。

他很希望塔子小姐與其他親屬老友可以來參加蕪木先生的告別式，大老遠跑了半個日本，他只希望送行課被裁撤之前可以完成這項任務，凡事盡力就好，誰曉得下一刻會發生什麼事？

「善良的牧本先生」雖是翻拍而來的電影，仍處處充滿日本人的生活哲學與現實狀態，孤獨死早就不是新聞，類似事件幾乎天天在社會某個角落上演，卻不是每位孤獨死的人們都能碰上牧本這樣的人來處理後事。

畢竟牧本想做的事情太過完美，在功利主義的社會很難發生，一次兩次還有可能，但若長此以往，除非要有足夠時間更要資金充裕，我們在社會裡常常是顧自己都來不及了，哪可能為了不認識的亡者費盡心力？

電影巧妙地以牧本的工作之便為切入點，實際是諷刺現實生活裡的人們無法做到那樣的義行，尤其以人際關係不佳的牧本來呈現生與死的執著，更是一種入世與出世的解脫掙扎，更誇張的是，牧本自己的情況其實跟那些無依亡者沒差多少。

他並不屬於這裡、也不執著於這裡，他做的說的只是一種單純，每個人的最後都應該有個體面的告別式當做收場，有親人的人如此、沒親人的更須如此。

如果連最後一程都得那麼孤獨，這趟人生到底得到什麼？

阿部貞夫以內斂演技釋放了牧本的堅持，雖然觀眾可能會猜想他應該是什麼什麼症狀，但那並不影響一個人決定做好事時的任何狀態，或許他是善良、或許他腦筋轉不過來，但對親臨告別式現場的人而言，火化那一刻，都是無比揪心與感動的瞬間。

滿島光飾演的塔子某方面成為牧本生命裡的光亮，也反映出每個人都有得到救贖的機會，無論過去現在怎樣，不管你是送行者抑或亡者親屬，我們都在生命的某個角落黯淡過，如果有光線，誰會不想多去感受光芒萬丈的生氣？

善良的牧本先生

盡力去做一件好事，就當一個好人，多好吶。

－2022台北金馬影展－

電影名稱：善良的牧本先生（アイ．アム まきもと／I Am Makimoto）

影展日期：2022.11.02-11.20