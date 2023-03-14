慢性中耳炎治療 建議可至耳鼻喉科門診評估

相對於急性中耳炎較常發生在小朋友，慢性中耳炎則常發生在成人。

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簡單來說，急性中耳炎就是中耳發炎，但是耳膜沒有破損，慢性中耳炎則是耳膜有破損的情形超過三個月以上，通常合併傳導性及高頻神經性聽力損失。慢性中耳炎也常合併反覆性的耳朵流膿，耳痛等現象，但較少發燒。

慢性中耳炎常見的原因，常為細菌經由耳膜破洞影響到中耳，常見的細菌，包括綠膿桿菌金黃色葡萄球菌等。耳鼻喉科醫師經由耳朵內視鏡檢查，可判別患者是否有合併膽脂瘤（俗稱珍珠瘤），若是有膽脂瘤的狀況，必須要接受手術處理不可拖延。

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慢性中耳炎的手術，視耳膜破洞的大小及位置，決定進行微創或傳統的補耳膜手術（專有名稱為鼓室成型手術）。若耳膜的缺損小或是靠近中間，則可以考慮使用局部麻醉，使用經耳道內視鏡微創耳膜修補手術。

手術時間約為一個小時，通常手術完當天即可回家。補耳膜的材料有分為自體及人工耳膜：自體耳膜是在耳後取1到1.5公分的軟組織，利用自己的軟組織來修補耳膜，耳後的傷口由於隱藏在耳朵後面，因此外觀上傷口並不明顯。而使用人工耳膜則可以避免耳後的傷口，做到完全微創、外觀沒有傷口的耳膜修復。

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查克醫師耳道內視鏡微創耳膜修補手術經驗豐富，如家裡有長輩有慢性中耳炎的狀況，為了避免聽力繼續惡化，可至耳鼻喉科門診評估是否適合進行微創耳膜修補手術。