又到了一年一度的甲狀腺癌碘131癌症追蹤檢查了，這已經是第五年，我本來以為我會習慣甚至麻木，但是，並！沒！有！每一年，我還是依然覺得，孤單、寂寞、覺得冷。

所以，這次我想彙整第五年的【甲狀腺癌碘131追蹤檢查：停藥、低碘飲食前後五大改變】。

甲狀腺癌碘131追蹤檢查前，必須停止服用甲狀腺素一個月、低碘飲食一個禮拜，我整理出五大前後的身心靈改變。希望告訴大家，有些事會變，但是也有些事，就是不會變啊！

【延伸閱讀：甲狀腺癌 ╱歡樂的城市馬 被我跑成與世隔絕的悲傷馬】

▋第一個改變：心情容易沮喪

我個人認為，我是甲狀腺癌友裡面，相對樂觀的人。

我總是覺得，還能活著就好啊，因為甲狀腺全切除，雖然每天都要吃一顆甲狀腺素很麻煩，但就當作吃保健品就好。

可是為了吃碘131檢查，必須停藥甲狀腺素一個月，不能吃的日子真的很沮喪，常常會覺得自己似乎做不到很多事。

【延伸閱讀：甲狀腺癌手術後一個月跑馬拉松：還沒想要隨便死，就別放棄好好活】

▋第二個改變：體重容易增加

唉。停止服用甲狀腺素一個月，等於身體再也沒有其他輔助工具，幫助你新陳代謝。

這段期間，每天量體重，看到體重直線上升，心情更差，到後來我都放棄量體重，直接擺爛，反正就這樣吧，等到檢查結束後，再來重新體重控制。

只是，你知道的，每年都要來那麼一次減肥計畫，心裡真是的有無數的他X的想罵。

【延伸閱讀：「知道罹癌的時候，你會不會想要死啊？」我搖頭，理由是早在罹癌前我就想死了……】

▋第三個改變：容易便秘

喔喔。是的。即便我努力吃酵素、努力走路、爬山、狂吃青菜水果，便便先生就是不來找我。

每次蹲廁所，我總是殷勤期待會有一條黃金先生跟我熱情打招呼，但最長紀錄是五天，五天！我竟然五天看不到它！

想到我每天吃進去的食物，都還好端端的在肚子裡辦同樂會，就忍不住想大罵「你們快點給我滾出來！」

大概沒有人跟我一樣，如此渴望體驗屎在滾吧？很可惜，不管我怎麼威脅利誘，我的屎怎麼樣都滾不起來，大家依然相當冷靜。

【延伸閱讀：【甲狀腺癌】碘131服藥、檢查、隔離全紀錄】

▋第四個改變：廚藝容易提升

在做甲狀腺癌碘131癌症追蹤檢查前，必須做低碘飲食一個禮拜。但是，我是出名的手殘主婦（甩髮。到底在驕傲什麼？），所以只能用最簡單的方式來自備料理。

今年，我很聰明的買了四種肉、五種青菜、十五榖米，僅僅利用炒或是煮的方式，加上無碘鹽巴，搭配成一個禮拜的便當。

嗯，老實說，除了因為分不清楚鹽巴份量，差點把自己鹹死，到最後可能提早去洗腎；還有肉片被我吵成燒焦肉絲、水嫩雞胸肉變乾扁以外……。

喔喔，我好感動我竟然可以自己煮、帶便當一個禮拜啊！

既然我的手藝提升那麼多，我想，低碘飲食結束後，我應該可以繼續帶便當了吧？

不。打死我都不要。我就是要瘋狂外食、吃垃圾食物怎樣，你咬我啊~（嘔氣）。

【延伸閱讀：【甲狀腺癌碘131放射治療檢查】停藥30天全紀錄】

▋第五個改變：身體容易怕冷

我本來就是怕冷的人，夏天進冷氣房需要穿小外套、冬天更是我最痛苦的時候。在停止服用甲狀腺素的期間，身體對於冷的感受更是格外敏銳。就在算屋子裡頭，我明明穿上了外套，還是會全身發抖；我必須開上暖氣，才能夠稍微感覺好一點。

人家說，小孩屁股三把火，每天晚上，我都會緊緊抱著我家溫暖的孩子，把他們當暖爐使用，才能好好入睡。在吃了放射碘131之後，因為身體會有輻射產生，所以必須和小朋友隔離相處。少了孩子當我的天然暖爐，我只能在家裡另外找一個可以開暖氣的房間，或是先用吹風機把棉被吹暖，去到哪裡都會穿襪子，才能夠避免手腳冰冷痛苦。

【延伸閱讀：看完超生氣，為什麼不早點出版？鄭凱倫醫師《甲狀腺結節健康大解密》】

甲狀腺癌碘131追蹤檢查：停藥、低碘飲食前後五大改變 @失敗要趁早-張念慈

甲狀腺癌邁入第五年，好吧，看來我可能永遠都不會習慣。不過，能活著，就很好。反正，以前也從來沒有過「太瘦」的困擾，所以體重變重，那就想辦法再減肥就好。

不能吃美食，那就以後吃回來就好。（喂～想想你上一句寫了什麼）

能走、能跳、能繼續成為大家的困擾、麻煩朋友，讓孩子覺得媽媽好愛碎念好煩，其實很幸福呢！

雖然，每一年的「甲狀腺癌碘131追蹤檢查」不管是停藥、低碘飲食，都讓我覺得極度不爽，覺得孤單、寂寞、覺得冷。

但是，還能夠知道有人愛我、我還有能力愛人，很幸福呢！

我想繼續幸福下去，所以我會繼續努力，也讓愛我的人，可以繼續幸福下去。

更多第一手訊息不漏接，請按讚追蹤

🎯個人網站：小記者所見所聞

🎯粉絲專頁：失敗要趁早-張念慈

🎯IG追蹤：fail.early

🎯Youtube頻道：失敗要趁早-張念慈

🎯Podcast：失敗學。學失敗