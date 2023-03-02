印刷業跨足女性保養 微電流與面膜的創新

時代環境劇烈變革的這幾年，無論政府或是報章媒體，紛紛倡導傳統產業要走創新發展、數位轉型的路線，以迎接網路時代下的各項衝擊，特別是最近這三年全球各國遭受疫情的突擊，許多本來還在細思慢想的業者，一瞬間面對巨浪襲來的壓力，不得不著眼往第二曲線的經營路線加速前行。

近日有幸參與台灣數位媒體應用暨行銷協會（DMA）應用組「展望2023 轉型無國界真實力」分享講座，邀請大中華區最大印刷企業的正美集團，解析如何運用核心的技術優勢，將印刷延伸應用到女性產品「AKIMIA 微電流導入面膜」，進而創造生態系的新局面。

是的，印刷業者跨足女性保養，微電流與面膜的創新。這會像是當年珍珠和奶茶結緣後，天雷勾動地火譜出既美麗又迷人的戀曲嗎？抱持著世上無奇不有，以前沒有只是時機不對的心態，趁著這場講座聽取印刷業者數位轉型的範例。

正美集團不僅僅是成立五十年以印刷為主業的台灣隱形冠軍，也是讓阿里巴巴搶著合作的神祕印刷廠，它的知名客戶包括聯合利華、寶僑、嬌生等世界品牌（很多產品都是在無塵室或潔淨室生產的）；並且還為iPhone手機印製標籤年營收達百億的標籤龍頭。一切都根源於創辦人的一句話：「我們盡可能地滿足客戶需求。」正美從傳統印刷廠經歷了革命，自此走向高科技領域範疇。

會場的主講人是正美集團全球事業發展部林璟宇總經理（Jack Lin），30分鐘的演說過程，他以「傳統老工藝之現代新價值」的命題出發，娓娓道來打造創新印刷生態系的歷程。不僅分享這一路上學到的寶貴經驗，包含撞牆期的摸索、繳學費嘗試的失敗經驗、遇到外部夥伴的機緣，以及透過廣告公司焦點訪談的市場調查，進而找出品牌的價值主張與產品定位。

這一連串的心路歷程非常精采，若不是 Jack 的熱心大方、誠意十足的述說，這些內容只能在EMBA課堂上聽聞。正美一開始的新創路線只想往B2B發展，曾經開發紙電池的應用產品運用在物聯網，但由於費用過高沒有市場接受度。之後諸多的技術應用皆因為B端有所考量不予採用，只好把各項方案暫時封存。

在某次的因緣際會下，透過奇想創造謝榮雅董事長找到新的應用與市場，微電流面膜正式研發問世。Jack 解釋：「將電池的正極與負極轉換成油墨配方，印刷在面膜布材上，加入精華液後即可產生微小電流，讓皮膚更易吸收。」這種具生物降解性之印刷紙電池，從材料挑選使用，到選擇強韌度適合的面膜紙，都讓團隊吃足了苦頭。

原本打算純做技術輸出B2B的生意，在與各大面膜廠拜會訪談中理解，它們都沒有意願教育市場，所以不得不從印刷跨足美妝以自有品牌上市經營B2C。初期只在FB投放廣告，因預算考量嘗試尋找KOL與KOC採銷售分潤，行銷策略使用樣品派發、降價等方式，但曇花一現的效果都不足以打開市場知名度。

由於團隊成員工程背景為重，行銷文案掌握的力度只能邊做邊學，台灣的面膜市場競爭激烈，光是下標用字除了考量消費者接受度，還要注意法規的要求。舉凡使用的文案有：「為美麗充電」、「在家輕醫美」、「微醫美」都沒有引起注目度，後來使用「MIT」的字眼讓銷售一度起色，但也只僅於一個波段罷了。

後來經由與廣告公司合作焦點訪談的一系列市調，有消費者回饋：「使用面膜後深層滲透的感覺，並非只停留在表面，第二天特別有感。」就此，品牌的市場定位和價值主張一旦確立，技術研發配合製造，行銷推廣瞄準需求，後疫情時代的品牌策略「微電保養 美得更久」，預計往功能面、社會面、情感面三個衍伸方向出擊。

這場次的分享會實屬難得，之後的對談講座精彩萬分，更深入探究傳統產業面對品牌與市場的挑戰，特別是如何改變消費者的思維轉換，如何透過創意使用技術來改變。

同時，提醒大家當我們一再嚷嚷要創新、要轉型，是否先從團隊中釐清並定義何謂創新與轉型，之後的下一步又是什麼呢！這些重要的問題當內部有了共識，這一場仗才有一致的目標。

#職男茶葉蛋

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