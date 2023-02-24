熟齡族的健康 從顧好肌肉開始！

家母與隔壁阿姨都是同樣77歲的銀髮族，差別是老媽媽走路像企鵝一般左右晃動，外出散步往往走不久就需要休息，反觀隔壁阿姨的體力和活動力都讓人驚嘆，手腳靈活的她不僅可以帶孫子四處走動，還能參與社區和里民活動，果然健康的身體就是彩色的人生。

有時候看見長者拄著拐杖慢慢地過馬路，總會替老人家擔心時間不夠，特別是台灣的駕駛性子急、沒耐心，一不耐煩就按喇叭嚇到人，若老人家心急而不小心出意外就不妙了。

「人老腳先老，長壽始於腳」，隨著年齡逐漸老化，人體的雙腿最有感，嚴重者將會影響生活品質。如家母就不愛出門，儘管再三邀請仍然興趣缺缺，我最近也因為扁平足腳痛不良於行（請見：經驗談》扁平足男子不可承受之重），慢慢體會到母親無奈的心情了。

參考新聞：人老腳先衰！專家教最有效的縮足運動強化足內肌

預防肌少症

恰巧朋友提供《預防肌少症》衛教的健康資訊，正好與台灣即將進入超高齡社會（是喜還是憂？國人去年平均壽命超過80.86歲）息息相關。熟齡族的朋友要健康就要動，從每天多動10分鐘開始，避免久坐體重增加，還會提供罹患重大疾病的風險。資料顯示：每週運動150-300分鐘，可再降低10%的死亡率。

肌肉隨著年齡增加而流失，特別發生於40歲之後，每年平均8-10%的速度消失，如同青春一樣一去不復返，隨著年齡越増，距離就越遠。如果這時候仍不建立運動的習慣，留下的會是難以甩掉的脂肪，牢牢在側永不變心。

家中有長者的朋友需要多留意長輩的日常作息，可協助簡易檢測他們的步行速度、下肢肌力、手臂握力、平衡能力，這些都和老人家的生活起居有密切的關連，特別是長輩獨居的情況，除了電話聯繫關心外還要確認外出時的安全。

-【步行速度】

過馬路時，能在小綠人的秒數內安全完成到達對面，特別是老人家獨自一人過馬路時，避免停在路中間因心急造成心理負擔，影響日後不願出門。

-【下肢肌力】

遇到緊急危難時，務求站得住不跌倒造成傷害，上下樓梯也不顯得費力，

-【手臂握力】

有了足夠的握力，可以隨機反應握住週邊物品好穩定重心。例如上公廁時，如有安裝扶手就能穩定起身，不至於發生滑倒事件。

-【平衡能力】

馬路上若需要閃避莽撞的人，能扶住一旁支撐身體重心，避免造成傷害。譬如搭公車遇到急煞，或是走路時不小心被撞到，第一時間能站穩保持平衡。

向健康人生靠攏

基本上，日常生活只要掌握四個重點「吃得對、想得開、睡得好、病得少」就能向健康人生靠攏。

-吃得對：健康飲食五法則

適時補充堅果，健康飲食就這樣吃。

1) 攝取大量蔬菜水果

2) 使用橄欖油為主要脂肪來源

3) 食用天然乳製品

4) 減少攝取紅肉類、加工食品類

5) 攝取適量的魚、豆、蛋、家禽類及堅果類

-想得開：自我照顧小技巧

每天都要對自己好一點，保留不完美的彈性，生活、工作、子女皆然；建立良好的朋友圈，相互關心不時閒聊抒發心情，保持正向的生活態度並關注自己的心情與身體狀態。

-睡得好：好睡五技巧

睡眠障礙往往影響生活品質，特別是年紀大的長者，更需要多加休息。養成規律的作息、增加白天活動量，特別是不要沒事就躺在床上。如果可以的話，睡前不做劇烈運動，也不要使用手機/電視/3C，這些對安穩的睡眠很有助益。

-病得少：定期健康檢查

最好每年都健康檢查一次（早篩、早查、早治、早好），如有基因風險更能預防重於治療，提升自我的保護力，讓生活沒有後顧之憂。遵循醫囑正確吃保健食品，一來延遲慢性退化，二則不讓代謝症候群找上門。

※ 本篇文章感謝《佳齡健康》提供衛教資訊，若有疑慮請洽醫療院所釐清觀念

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