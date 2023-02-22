唾液腺內視鏡微創手術 可降低唾液腺發炎頻率

你常常有口乾、反覆性耳前或是下頷部腫脹疼痛、耳前或是下頷部摸到腫塊，看了好多科的醫生都找不到問題所在嗎？

很有可能是因為唾液腺發炎的疾病所引起。唾液腺發炎的疾病，可分為急性、慢性、發炎或非發炎性（較少）。大多數急性唾液腺發炎（腮腺較多）利用抗生素就可以得到很好的治療效果。

若是唾液腺管道有石頭或是黏稠分泌物阻塞，則可能引發反覆性慢性唾液腺發炎的症狀。唾液腺結石或阻塞較常發生在單側下頷的部位。引起唾液腺結石或阻塞的原因，有可能與飲食（高草酸食物）、口腔衛生、體質、抽煙、或自體免疫疾病（例如乾燥症）有關。

以往發現唾液腺有慢性結石或是阻塞的問題，通常醫師會實行唾液腺摘除的手術，因而造成患者有一些長期的副作用，包括手術的併發症以及口乾等問題。

目前由於醫療器械的進步，內視鏡已經可以做到非常細緻，經由口腔將內視鏡放進唾液腺的管道中，進行石頭摘除的手術以及狹窄擴張的手術。

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最大的好處就是避免不需要將整個唾液腺摘除，最大程度維持病人分泌口水的功能。有時候慢性的唾液腺發炎（例如乾燥症或是甲狀腺癌放射碘術後造成口乾的病人）也可以經由唾液腺內視鏡將抗發炎的藥沖洗在唾液腺的管道，可以降低唾液腺發炎的頻率，亦可避免頸部的疤痕、保留原本腺體的功能外，減少術後一些神經併發症，對於反覆發生唾液腺炎的患者，是一種替代治療方式。

不確定是否有唾液腺的問題，可至耳鼻喉科門診評估，以達到最佳治療效果。