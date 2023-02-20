有效防止憂鬱蔓延！成年子女的幽默能讓父母養成正面情緒思維

這隻鳥，您會看牠是孤單得快樂、還是孤單的落寞？

不管答案為何，這多少顯示了我們的心理狀態。

成為母親，在人生的歷程上，不僅體力、智力有著學習，也代表了與自己的心靈有更多的探索空間。這代表甚麼意思呢？ 我舉例說明。

P是一個23歲的女孩子，在同學家住了兩天，雖然每天都有與母親line talk，但是當她回到家，她媽媽迎面一句，「實在不知道妳到底有沒有想家？」弄得P好冤枉。接著，就是母女一陣大吵，旁邊的父親只能閃邊，免得被掃到颱風尾。

P覺得母親完全不講理，回嘴說，「妳就是要把我鎖在家就是了！」母親覺得自己更冤枉，「如果我要鎖妳，我還會那麼豪爽答應妳出去玩嗎？！」又是一陣大吵。

這對母女發生了甚麼問題？

在海樂寇寧（Harold G.Koenig）寫的《活出優質歲月》Pastoral Care of Older Adults 這本書裡說道，憂鬱的人容易往最惡劣的情況思考，且貶低正面的意義。（P127）

我想，憂鬱不只是出現在長者的身上，根據研究顯示，近年來，全世界青少年的憂鬱狀況也有逐漸上升的趨勢。

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這個母親後來告訴P，當她出門這兩天，她在家打掃、出門逛街，但始終覺得孤單，尤其是年節期間，外出看到都是一家人團聚的熱鬧情景，她坦承，她是嫉妒大家，怎麼都有事情做：「妳爸自己去釣魚，晚飯回家我還要煮飯給他吃；妳去同學家玩，回到家就理所當然覺得我會在家，但我覺得很孤單。」說不出來的感受，讓這位母親淚汪汪。母親也坦承，心裡常常有貶低自己的想法，覺得老了沒用了的感受。

在海樂寇寧的有關憂鬱症幾種治療中，其中有一項是認知行為治療法（CBT）。他提到，所謂認知行為治療法，就是試圖阻止或修正這樣的想法，無論對自己、對環境或對將來直接產生的悲觀反應，都需要加以處理。如果這些念頭未被察覺或沒有對付，持續扭曲的想法將使人長久陷於憂鬱當中。

P聽完母親的感覺後，用一種很善解人意的方式來幽她一默，「當初妳年輕時，是不是也曾這樣瘋狂啊？！ 好像玩不夠這樣，盡情享受青春！所以我也要學妳，青春不要留白啊！」說完，果真母親也不生氣了。

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雖然每一個家庭的狀況都不盡相同，但保有一顆包容的心是必要的，不管年邁父母或成年子女，都先換位思考一下，子女也可以適時教育父母，不要讓父母在更年期階段養成情緒勒索的習慣，這是非常重要的時期。

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鼓勵家人們，若是察覺到年邁雙親有以上輕度憂鬱的反應時，除了學習幽默以對，也可以多陪伴雙親，主動邀請父母出遊，並適時給予鼓勵多交朋友、找自己有興趣的事情做，才能有效防止憂鬱的蔓延。