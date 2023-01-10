耳鳴能根治？新一代耳鳴治療方法

簡單回顧一下上一集，提到大多數造成耳鳴的原因有下列幾項：

1.因老化或噪音暴露所造成的聽力退化，尤其是高頻的聽損，這時長期配戴助聽器就能夠有很好抑制耳鳴的效果。若是非常嚴重的神經聽損，可以考慮人工電子耳的植入，不過因為價格昂貴，需要醫師評估。如果是耳硬化症所引起的聽損以及耳鳴，聽損非常嚴重，可以考慮耳硬化症的手術。

2.藥物造成的耳鳴，可請醫師評估有哪些藥物會造成聽損，包括化療藥、抗生素，或是止痛藥，都有可能造成耳鳴，及早停藥通常都能減緩耳鳴甚至讓耳鳴消失。

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3.神經肌肉引起的機械性耳鳴，可考慮使用肌肉鬆弛劑或是肉毒桿菌的注射，來減緩肌肉震動所造成的耳鳴。

4.耳咽管開放症所造成，和呼吸聲同步耳鳴，可以考慮在鼻咽部耳咽管的開口注射脂肪或是玻尿酸，透過增重或是補充水分來改善脫水。

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常見耳鳴治療方式

第一、是否有憂鬱或是焦慮的共病，若是有合併憂鬱或是焦慮，可以考慮使用一些低劑量的抗憂鬱或抗焦慮藥物，有合併失眠的問題則可以考慮使用一些抗焦慮或是安眠的藥物。

第二、血管脈動性耳鳴，需要醫師評估是否需要介入治療，尤其是動靜脈廔管會有生命危險，需要神經外科醫師評估是否需要介入治療。

第三、頭頸部的血管性腫瘤，例如足部脈絡球腫瘤（Glomus tumor），可以考慮栓塞治療或是手術切除。

第四、動脈硬化造成的血管狹窄也需要積極轉介神經內科醫師處理。靜脈血管的異常造成的耳鳴，若是症狀不嚴重可以觀察，而適當的病例可以用手術處理。

第五、甲狀腺亢進造成血流流速增加所造成耳鳴，可以利用藥物改善甲狀腺機能亢

至於是否有藥物能夠緩解耳鳴呢？

坊間常常流傳著不實或是沒有科學證據的廣告，號稱可以根治耳鳴，不過就醫學實證來說，目前並沒有一個特別有效的藥物來治療耳鳴。

以下是一些可能改善耳鳴的藥物，但是並沒有經過科學證實有效，包括抗癲癇藥，銀杏或是循利寧，鋅。至於在中耳腔注射類固醇，對於突發性耳聾、自體免疫疾病，或是梅尼爾氏症造成的耳鳴，可能會有一些效果。

目前對於改善耳鳴的治療方式，以下是最有科學證據的方法：

1.耳鳴再訓練治療（Tinnitus Retraining Therapy）：目的是讓病人習慣耳鳴的聲音，並且讓病人不再覺得耳鳴是惱人的，並且加上配戴背景噪音裝置。整個過程可能要持續一到兩年的時間，需要在大醫院的耳鳴中心結合多團隊成員的治療。

2.認知行為治療（Cognitive Behavioral Therapy）：教導病人用不同的心理對應模式來應付耳鳴，病人需要學習放鬆的技巧或是不再專注於耳鳴的心理應對方式。有一些網路或是App專門在教導耳鳴的認知行為治療，可以網路上找到一些免費資源，或是尋求醫學中心耳鼻喉科的耳鳴治療團隊。

3.經顱電磁波刺激：原本是用來治療一些身心運動疾病或者是憂鬱症，一些短期追蹤研究發現有部分的耳鳴病人對這種治療有很好的反應，不過需要醫師評估，而且長期的副作用並不明確。耳鳴是一個影響生理，更會影響心理的疾病，目前沒有很好的藥物治療，因此一直是許多耳鼻喉科醫師的難題。希望透過未來更多的研究，能夠改善更多耳鳴的病人生理和心理的焦慮。

耳鳴是一個影響生理，更會影響心理的疾病，目前沒有很好的藥物治療，因此一直是許多耳鼻喉科醫師的難題。希望透過未來更多的研究，能夠改善更多耳鳴的病人生理和心理的焦慮。

https://youtu.be/0Glr2xyd2fM