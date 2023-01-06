頭暈、暈眩症狀與原因多種不可輕忽！醫師帶你認識耳鼻喉科常見的暈眩症

頭暈的狀況很多，有頭重腳輕、暈車暈船的感覺、天旋地轉，漂浮的感覺等等。耳鼻喉科門診常見的內耳不平衡，頭暈的感覺常常是天旋地轉。

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而心律不整、腦部血管循環不良、血壓高等原因造成的頭暈，則不一定會有天旋地轉，而是其他種頭暈的感覺。需要經過耳鼻喉科、神經內科、以及心臟內科醫師完整評估，才能有確切的診斷以及治療。

耳鼻喉科門診常見的暈眩前幾名分別為：

一、耳石脫落:

耳鼻喉科門診常見內耳不平衡引發天旋地轉，大約佔了所有暈眩病人的兩成。耳石脫落是一個良性的疾病，經耳鼻喉科醫師的診斷，確定哪一側的內耳不平衡，當場接受耳石復位術，可以有七到八成的治癒率。

大部分的病人接受耳石復位術後，可能會持續一週左右暈車暈船的感覺，屬正常的現象。如果回家後天旋地轉的情形又復發，可以再回門診，醫師進行再一次的耳石復位術。

二、持續性姿勢-知覺性頭暈

這個疾病是近幾年來才確立的疾病，以往許多不明原因的頭暈，可能都可以歸類在此類疾病。據統計，這類疾病約佔所有暈眩門診病人的15%左右。這個診斷有一個嚴格的診斷標準，可能的原因包括之前有造成暈眩的事件，病人因不明原因無法代償這個突發的事件，經過一段時間後，慢慢造成病人無法成功整合周遭環境與自身平衡系統的知覺，進而造成病人在特殊的狀況下：像是人群多、雜亂的環境容易誘發無法忍受的頭暈感。

此類病人的治療可以考慮使用一些抗憂鬱藥或是抗焦慮的藥物，再搭配平衡復健，以慢慢改善病人頭暈發作的頻率。

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三、中樞神經血管循環不良

此類的暈眩又稱作中樞型暈眩，大約占門診暈眩病人的一成左右，這類暈眩可能會有嚴重後遺症，甚至可能發展為腦幹或是小腦的中風。這類的病人通常會有一些慢性疾病，像是三高之類的疾病，造成腦部後循環（基底動脈狹窄），甚至是一些更細微的腦幹或是小腦微血管的阻塞。這類頭暈的病人一定要積極接受神經內科醫師的治療。

四、前庭性偏頭痛

以中年女性為居多，大約佔了暈眩門診病人的10～15%。雖然這種暈眩叫做前庭性偏頭痛，通常不一定會有明顯的頭痛， 而是以頭暈的症狀為主，頭痛很少發作的頭暈病人，醫生通常會先釐清病人頭痛與頭暈之間的關聯性，包括頭痛與頭暈發作的先後順序、第一次頭痛或頭暈發生的時間、是否容易暈車、是否有偏頭痛的家族史等，才能夠釐清是否為前庭性偏頭痛。

之所以稱作前庭性偏頭痛，是因為這類疾病造成的暈眩，致病的機轉與偏頭痛類似，是屬於偏頭痛當中以頭暈表現為主的一種類型。

大多數都曾經有頭痛發作，並且在頭痛發作時有畏光怕吵的狀況。以藥物治療為主，治療的藥物與偏頭痛類似，醫師會根據病人的狀況，開立合適的偏頭痛藥物。

五、梅尼爾氏症

在門診中很常遇到病人主動提到這個疾病，但其實梅尼爾氏症只佔了內耳不平衡的一小部分。通常西方人發生率較東方人多。梅尼爾氏症大約佔了暈眩門診一成左右的病人，且以下四個症狀都需要同時發生才能夠確診，包括：暈眩、低頻率聽力損失、耳悶，以及耳鳴。

梅尼爾氏症致病的急轉目前還不是很明確，可能跟內耳淋巴水腫有關聯。也可能與偏頭痛有關聯，梅尼爾氏症通常為單耳，也有少數是雙側耳朵都會受到影響。通常隨著疾病的進展，聽力損失與頭暈以及耳鳴的狀況會越來越嚴重。藥物只能夠減緩病人發作的頻率以及嚴重程度，但是長期來說預後不佳，嚴重發作的病人可以考慮使用中耳腔注射類固醇。

六、前庭神經炎

意即平衡神經發炎，是一種單側內耳平衡神經受到病毒影響。這類的病人約佔了暈眩門診一成左右的病人。通常會有突發性嚴重的暈眩天旋地轉，可能持續長達數天的時間。病人通常需要安排住院，使用類固醇或是抗病毒的藥物來減緩平衡神經發炎的狀況。前庭神經炎發作後有部分的病人並不會完全恢復，偶爾還是有暈眩或頭暈的情況發生，需要門診持續追蹤。

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總結來說，暈眩是一個涵蓋許多疾病的症狀。尤其中樞性眩暈，需要積極治療。大多數的暈眩在配合醫師的藥物治療以及復健下，可以有很好的改善效果。因此如果您有暈眩的問題，千萬不要放棄治療，找出原因配合醫師治療，能夠大幅改善生活品質。

https://youtu.be/W-Tu5JoK-MI