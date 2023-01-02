睡覺打呼很大聲代表睡眠呼吸中止症？打呼原因與如何改善？治療要看哪一科？

睡覺打呼很大聲代表睡眠呼吸中止症？

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打呼的人不一定都有睡眠呼吸中止，但是罹患睡眠呼吸中止症的人大多數都有打呼。

打呼有分兩種狀況，一種聲音是規律、低頻的，這類型的打呼比較不會影響身體健康。

另一種是聲音是不規則的間歇打呼，這類型患者通常睡眠品質不好，有很高機率伴隨失眠，如你嘗試過改善睡眠，但依舊睡不好或醒來感到疲憊，那你有很高機率罹患了一種常見的睡眠障礙，就是睡眠呼吸中止。

睡覺打呼發生原因？與如何改善

打呼/打鼾，睡眠狀態時，控制舌頭和軟顎的肌肉放鬆，氣體流經狹窄的呼吸道時，容易隨著吸氣動作一起振動，發出聲音。一旦咽喉附近的肌肉鬆弛，阻塞空氣通道，呼吸無法流暢，自然發出更大的聲響。年齡老化，喉部附近的肌肉變得鬆弛，呼吸道窄縮。體重過重會增加舌頭以及咽喉皮下脂肪厚度，壓縮原本上呼吸道也容易打呼。

可透過下列方式改善睡眠：

1.改善睡姿，可以嘗試側睡，因仰躺在床上時，由於舌頭會往後傾倒，壓迫到呼吸道，使其變得較為狹窄。

2.減重：可改善呼吸道受壓迫而產生的打鼾現象。

3.避免睡前喝酒及戒菸：因酒精會暫時性降低呼吸道肌肉張力，導致呼吸道變窄而引起打呼。及早戒菸除有助打鼾頻率，也可降低心血管疾病風險。

若透過以上方法，長期下來仍無法改善打呼的狀況，嚴重影響生活品質及工作時，就應盡快至耳鼻喉科就診，以確認是否為睡眠呼吸中止症、鼻部疾病、扁桃腺肥大或其他內分泌疾病，而造成打呼的情形發生。

睡眠呼吸中止症或打呼不治療會怎樣？

因夜間反覆缺氧，輕微症狀包括耳鳴、頭痛、頭暈、情緒不佳、注意力不集中、白天嗜睡、性功能低落或是勃起功能障礙，新陳代謝下降，容易養出脂肪肝，增加罹患糖尿病風險，嚴重也容易造成心率不整、高血壓、失智、腦中風，甚至有發生猝死的風險，如不治療還會增加罹癌機率。

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治療睡覺打呼要看哪一科？

可以先看耳鼻喉科評估是否有上呼吸道狹窄，或是鼻塞、舌頭舌根軟顎肥厚。其他相關科別包括胸腔內科、神經內科、精神科或是牙科。如只有單純的打呼，沒有睡眠呼吸中止那需要積極的治療嗎？答案是肯定的！

目前有些研究指出，長期打呼所造成的震動，對頸動脈會產生慢性的傷害，長久下來會造成動脈內皮細胞的損傷，引發動脈粥狀硬化、血管狹窄、嚴重還可能導致中風等，因此，就算只是單純的打呼，也建議尋求專業耳鼻喉科評估。

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睡眠呼吸中止不止影響心腦血管，竟然還是性功能障礙的元兇

睡眠呼吸中止症因夜間反覆缺氧，輕微症狀包括耳鳴、頭痛、頭暈、情緒不佳、注意力不集中、白天嗜睡、性功能低落或是勃起功能障礙;嚴重將會造成心血管疾病，包括高血壓、心肌梗塞、中風、失智等。

因此如果你有以上的症狀，或看遍各個專科醫師都沒有檢查出確切的原因，建議可以到耳鼻喉科門診進行睡眠呼吸中止的診斷評估。

耳鼻喉科對於睡眠呼吸中止症的檢查，會先評估臉型及口腔內的構造是否有狹窄阻塞的地方，必要時使用鼻咽喉內視鏡，檢查口咽、下咽、舌根以及會厭軟骨等上呼吸道是否有阻塞。

同時安排一個頭顱側面的X光檢查，檢查上呼吸道骨骼與軟組織的相對關係。最後安排您到睡眠中心睡一晚，進行多項生理參數檢測，才能判定是否有呼吸中止症，以及呼吸中止嚴重的程度，給予合適的治療方式。如果你會認床或是在醫院沒有辦法睡著，可考慮開立合適的安寧藥或安排居家睡眠檢測。