過敏性鼻炎症狀有那些？治療能根治嗎？鼻子過敏該如何緩解？

什麼是過敏性鼻炎

過敏性鼻炎從字面上來說就是與過敏原有關，通常是由基因以及體質引起，常遺傳自父母，若是父母一方有過敏性鼻炎，生出的小孩可能有¼會有過敏性鼻炎；若是雙方家長都有過敏，則生出的小孩高達一半可能會有過敏性鼻炎。

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過敏性鼻炎如果病人有接受抽血或是過敏原測試，常會發現病人血液中的過敏指數較高或是對某一類的物質會產生過敏。除了抽血以外，有些醫師可能也會針對常見的過敏原做皮膚測試，不過臨床上來說大部分還是以臨床症狀輔以抽血，作為診斷過敏性鼻炎的依據。

此外，相對於過敏性鼻炎，還有一類鼻炎稱做非過敏性鼻炎。所謂非過敏性鼻炎，就是有鼻炎的症狀，但是抽血或是做過敏原測試並沒有發現明確的過敏原。大部分這種非過敏性鼻炎，有可能是對冷熱溫差變化或是某種氣味所產生的過敏，症狀與過敏性鼻炎類似，而治療方式與過敏性鼻炎略有不同，需要醫師做臨床上鑒別診斷。

鼻炎流鼻水跟打噴嚏如何緩解?

大部分過敏症狀像是流鼻水或是打噴嚏，可以優先考慮抗組織胺的使用。大部分醫師會用第二代也就是新一代的抗組織胺，比較不會有嗜睡的副作用。

老人家則要考慮眼睛乾嘴巴乾，或是攝護腺肥大的病人也要考慮小便不順的副作用。鼻塞方面則可以考慮使用加上麻黃素以及抗組織胺的藥物來減緩鼻塞，但是要考慮這些藥物有可能比較容易嗜睡甚至有心悸的狀況出現，根據藥物的不同需要醫師處方才能使用。至於市售的抗黏膜充血鼻噴劑則建議不要使用超過一週。若是對於藥物治療無效的鼻塞，可與醫師討論，是否適合接受鼻塞手術。

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過敏性鼻炎治療方式

過敏性鼻炎最主要且最重要的治療方式為類固醇鼻噴劑，類固醇鼻噴劑非口服劑型，因此全身副作用的機率很低，安全性高，兩歲以上的小朋友就能夠使用，

口服抗組織胺可作為輔助類固醇鼻噴劑的藥物，而過敏性鼻炎同時合併氣喘的病人可用白三烯素拮抗劑。或可選用最新自費合併類固醇及抗組織胺的鼻噴劑，臨床效果不錯。

若病人同時合併鼻塞可考慮鼻塞手術，若是同時合併鼻息肉或是慢性鼻竇炎則可考慮微創鼻竇內視鏡手術。如以上治療效果不佳，則可以請醫師評估是否適合接受翼管神經切除手術。但由於此手術長期追蹤效果並不明確，且可能合併乾眼症的副作用，因此需要醫師審慎評估。

未來也可考慮減敏治療，每日一顆過敏原舌下含錠持續一兩年，有機會可以讓身體不再對過敏原產生過敏反應，不過一個月需要自費幾千元，而且減敏治療停止之後過敏還是有可能會復發。

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過敏性鼻炎能根治嗎？

過敏性鼻炎只能夠控制以及提升病人的生活品質，並不能完全根治，因此坊間上號稱能夠根治過敏性鼻炎的治療都必須要保持懷疑。至於中醫療法也是只能控制過敏性鼻炎的嚴重程度，並不能完全根治。若是同時合併中西醫的治療則是可以接受的方式，請跟中醫師或西醫師討論合併治療是否適合自己。