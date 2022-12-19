睡眠呼吸中止症有那些症狀？如何檢測與看哪一科？要開刀嗎？

睡眠呼吸中止症是什麼？

睡眠呼吸中止症是在睡眠中，出現週期且重覆地發生上呼吸道(包含鼻咽、咽喉部位)阻塞，使呼吸間歇或中斷，並於停止呼吸一段時間後，突然短暫暫停或倒吸一口氣，嚴重甚至會造成呼吸道完全堵塞而窒息，可分為中樞型以及阻塞性。

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阻塞型大約佔了呼吸中止症八成以上，而中樞型則與一些慢性疾病及代謝性疾病有關聯。阻塞性睡眠呼吸中止的主因在於口咽部阻塞，約佔了八成的因素，包含軟齶以及舌根部位過於肥大或是肌肉鬆弛造成後倒，影響呼吸氣流的通過。而鼻塞佔了約兩成的原因，因為鼻塞會造成張嘴呼吸，更加重舌頭舌根以及軟顎後倒。

睡眠呼吸中止症有那些症狀？

睡醒醒來時口乾舌燥、疲倦、精神不濟、感到頭痛頭暈、嗜睡容易打瞌睡、注意力不集中、記憶力減退、耳鳴及容易暴躁。夜晚則常失眠或淺眠、多夢、頻尿

都可能與睡眠呼吸中止症有關連，需進一步給耳鼻喉科醫師診治。

我有睡眠呼吸中止症嗎？如何檢測？

耳鼻喉科對於睡眠呼吸中止症的檢查，會先評估臉型及口腔內的構造是否有狹窄阻塞的地方，必要時使用鼻咽喉內視鏡，檢查口咽、下咽、舌根以及會厭軟骨等上呼吸道是否有阻塞。同時安排一個頭顱側面的X光檢查，檢查上呼吸道骨骼與軟組織的相對關係。最後安排您到睡眠中心睡一晚，進行多項生理參數檢測，才能判定是否有呼吸中止症，以及呼吸中止嚴重的程度，給予合適的治療方式。如果你會認床或是在醫院沒有辦法睡著，可考慮開立合適的安眠藥或安排居家睡眠檢測。

睡眠呼吸中止症要看那一科？

可以先看耳鼻喉科評估是否有上呼吸道狹窄，或是鼻塞、舌頭舌根軟顎肥厚。其他相關科別包括胸腔內科神經內科胸腔內科神經內科精神科或是牙科。

睡眠呼吸中止症治療方式介紹？要開刀嗎？

造成睡眠呼吸中止的原因很多，嚴重程度也不同，需經過專業醫師進行綜合評估後，給予不同治療方式，治療方式分成手術和非手術治療兩大方向：

方法一、減重是治療睡眠呼吸中止首選方案

體重過重會增加舌頭以及咽喉皮下脂肪厚度，壓縮原本上呼吸道，常見特徵就是雙下巴、脖子粗短。

透過飲食控制及運動才能瘦得健康，但如是重度肥胖者，建議先透過減重門診，評估是否需搭配減重藥物，甚至可考慮縮胃手術。

方法二、佩戴陽壓呼吸器或止鼾牙套

中度或重度睡眠呼吸中止患者，可先嘗試配戴陽壓呼吸器作為首選治療，利用正壓空氣撐開上呼吸道阻塞的部位，但多數人可能無法長期佩戴陽壓呼吸器，此時可試戴不同廠牌或是不同款式面罩的呼吸器，提升佩戴的舒適度。

佩戴呼吸器前，如有鼻塞或張嘴呼吸的問題，除使用鼻噴劑外可請耳鼻喉科醫師確認沒有嚴重的鼻中膈彎曲、鼻甲肥大等問題，避免呼吸器成效打折。沒有鼻塞但喜歡張嘴呼吸者，可用市售貼布將嘴巴貼上，學習用鼻子呼吸，一樣可減少打呼的音量。

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另，亦可選擇止鼾牙套作為治療睡眠呼吸中止替代方案，將下巴以及軟顎懸雍垂往前移，讓舌頭不要後倒以減少上呼吸道阻塞，長期戴下來也可能造成顳關節疼痛，

目前呼吸器的價格約莫在新台幣五萬上下，止鼾牙套約兩三萬，可多方嘗試配合醫囑來選擇最合適的治療輔具。

方法三、上呼吸道手術

睡眠呼吸中止手術主要針對軟齶、舌頭以及舌根的部分做處理，因為睡眠呼吸中止造成的原因有八成在咽喉部位，鼻子鼻塞大約佔了兩成，因此手術主要還是針對咽喉的部位進行病灶處理。

手術名稱很多種變化，但基本的原理是縮小舌頭舌根、避免咽喉肌肉塌陷，讓上呼吸道能夠通暢。例如縮小舌頭舌根可以使用無線射頻消融手術來縮小肌肉以及脂肪層。避免咽喉肌肉塌陷則可利用懸吊軟齶或是舌根的方式。

而鼻塞的部分，則可接受微創鼻塞手術來改善鼻中隔彎曲或是下鼻甲肥厚的問題。

隨著醫療科技進步，手術器械升級，睡眠呼吸中止手術都能夠讓住院天數變少、出血少、疼痛降低。達文西機械手臂手術，540度活動度以及3D的視野，對於扁桃腺下端以及舌根部位的切除，相較傳統手術更大的優勢。惟達文西手術並非健保給付的手術，如經濟狀況許可達文西手術是一個更為精準的治療方式。

如果懷疑自己有睡眠呼吸中止症，建議你應尋求專業耳鼻喉科醫師的協助，別輕忽這潛在的危險而影響了你的睡眠品質甚至日常生活的安全!