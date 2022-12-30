為什麼我家狗狗 不喜歡跟別的狗狗玩？

朋友養了一隻狗，作什麼事都很認真的他，也盡責的想要當個好主人，帶著狗狗上狗學校、拜訪狗公園、參加狗聚會。

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一次一起在狗公園，觀察到他的狗似乎並不喜歡上前去跟其他狗一起玩，即使鼓勵了幾次都一樣。朋友不禁感嘆：以前小時候大人總喜歡帶我們去露營，跟其他家庭一起，想說這樣小孩子可以自己玩在一起，殊不知小孩也有自己的個性和喜好，不見得都喜歡一起玩。

前陣子一位瑞典愛狗人士也在網上分享一支影片，分享帶自己有「社交恐懼症」狗狗參加聚會的經歷，也說明了不愛社交的生物到處都是，你一點都不孤單。

這是個很有趣的觀察，如果人有不同個性，內向、外向之分，那麼狗呢？

研究指出，狗雖然是熱愛獲得關注的社會性動物，但就跟人一樣，也有內外向之分。怎麼觀察？帶他們去公園散步，看看牠們跟其他的狗是如何互動的就知道。

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如果你的狗不喜歡和其他狗玩在一起，喜歡待在你或者牠的狗爸媽的身邊，那可能就是一個訊號。又或者當一隻超級活潑、好動的狗狗奔向牠想一起玩時，牠會避開，眼睛不直視對方，而是若無其事的作自己的事。

我們不能透過訓練讓狗變成內向的人，這種氣質是打從出生那一刻起就決定的。

內向和外向不僅是人類的特質，也包括其他動物，甚至是果蠅。研究指出，一些果蠅會選擇安靜坐在那裡，而不像其他果蠅飛來飛去、四處探索。顯然不同性格的果蠅都有自己的生存策略。

該如何跟家裡的內向者好好相處？狗愛好者建議：

確保牠有足夠的時間為自己充電。

不要強迫待在令牠不舒服的情境下（譬如另一隻超級外向的狗狗）。

這是個有趣的對比，其實跟內向狗相處的原則，大致上也跟內向人一致。不外乎理解和尊重，不嘗試改變對方。

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不過尊重狗也許還是容易的多吧！我們對寵物的期待跟對人的期待是不同的。對待寵物，只要牠吃好睡好、開開心心、不要太難搞，可以一起過日子就好；而對人，卻會期望對方越變好越好。如果是小孩，可能會期望他能突破限制，過的更精彩。如果是伴侶，則期待可以一起去探索未知。

無論如何，善待內向者，先從你家狗狗開始吧！

📌原文出處：為什麼我家狗狗不喜歡跟別的狗狗玩？

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