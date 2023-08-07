羨慕別人總有貴人關照？一個轉念開啟貴人體質

第一步：讓自己成為自己的貴人

記得當年我大學即將畢業時，週遭同學都開始在規劃未來，這點讓我很緊張，因為當時我還沒有培養什麼專業能力，課業表現也很普通，在沒有任何未來想法之下，心裡很迷茫，當時我的主修不是日文，但偶然想起選修過日文，成績還算不錯，就決心到日本打工換宿幾個月，回台後，我有一個學姊知道我剛從日本回來，就邀請我加入日商試試，當時我毫無廣告資歷，但沒想到會日文成為一個契機。

去年我曾到各大學演講，發現蠻多同學也正在面臨類似煩惱，認為自己大學上了四年，專業表現卻平平，感到焦慮，如今社會資訊開放、工具的多元，職涯之路也不再只是看科系決定方向，其實自己的職涯貴人也能夠是自己，當時我在選修日文時，並沒有預料到後續發展，很多畢業生在求職時，會受限於自己讀的科系領域導致求職碰壁，如果可以，不妨回頭探索自己過去做的每一個決定，也許你會感謝當時的自己。

沒貴人？先把自己的雷達打開

有沒有遇到貴人？其實這個問題還是挺主觀的，有些人認為傷害自己的人是貴人，因為那些人使自己成長，我並不完全認同這個說法，他們可能是個契因，但能夠成長往往是因為我們願意做出改變。在職場上難免有些人特別幸運可以升職，有些人則老是碰到糟心事，反過來認為別人幸運，認為別人總有貴人運，如果你一直是這樣想，有可能會把貴人推得更遠。

常常我們會將「貴人」的重點放在有某一個人的出現，對方的幫助改變了自己，其實某個時刻、某句話、某種情緒、某個事件的發生，讓自己靈光閃現、受到啟發，找到人生線索都是貴人徵兆，在職場上的貴人，很可能是坐在隔壁的同事、主管或客戶，甚至公司樓下咖啡廳的老闆，只要打開自己的雷達，你會發現人生貴人處處皆有機會碰到。

你的想法決定貴人會不會出現

我有一位好友，她在外商工作，是個暖心主管，她會在同事心情沮喪或低落時，買一些零食安慰對方，陪同事說話，有次她們公司有兩個新進不到 3 個月的員工，因為工作報告碰到挫折想要離職，這位暖心主管約了他們吃晚餐，告訴他們，自己可以加班陪他們一起找到工作問題，後來，第一位新人每天都整理問題跟她討論，如今那位新人已經過試用期，表現也比原本好很多，但另外一位卻離職了，因為他覺得自己這份工作太艱難。

一份工作決定留下來或離職並沒有真的對錯，若以我朋友的事件來看，留下來那位新人把我的朋友視為工作上的貴人，他在這個過程中改變了對自己能力的看法，知道自己雖然有不足之處，但能夠邊做邊調整，讓自己培養自信，甚至影響到自己未來的發展，看到這裡，大家應該已經發現我要說的重點：你的想法決定貴人會不會出現！

如何遇見貴人？AI 這樣說

過去萬事問 Google，現在萬事問 AI，我問了 ChatGPT 如何遇見貴人，它列出 5 點說：

1. 主動建立人際關係：積極參加行業內的社交活動、職業研討會或專業網絡聚會，主動與他人建立聯繫和交流。透過這些場合，你有機會結識對你職業發展有影響力的人。

2. 尋找導師或教練：尋找具有豐富經驗和專業知識的人，他們可以成為你的導師或教練。透過他們的指導和支持，你可以學到更多寶貴的知識和經驗，並得到職業上的指引。

3. 主動學習和成長：持續學習和提升自己的能力，使自己成為一個有價值的人才。不斷追求專業知識和技能的提升，讓你在職場中更有競爭力，同時也能吸引更多有能力的人注意到你。

4. 提供幫助和支持他人：當你有機會幫助他人時，不吝於給予幫助和支持。這不僅能建立你的聲譽和人脈，也可能引來貴人的注意和支持。

5. 保持積極態度和開放心態：保持積極的態度，相信自己的能力和價值，並對新的機會和挑戰持開放心態。這樣的態度會吸引更多的機會和貴人進入你的生活。

雖然這是一個比較大原則的建議，但仍有其參考價值，貼出來讓大家感受一下。

最後，關於如何遇見貴人，我提出一個問題，請問問自己：「在職場上，你更傾向於幫助怎樣的人呢？」如果你心裡有答案，相信很快可以發現改變自己人生