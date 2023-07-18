突破停滯期！職業倦怠也能變成工作前進動力

面對職業倦怠，把瓶頸「專業化」

在工作上碰到瓶頸，也可能導致職業倦怠，縱然每個人在工作上的專業各有不同，但面對瓶頸如果不去面對，選擇逃避，也會使工作情形每況愈下，面對這種情況，我建議可以把工作內容做拆分，讓工作細節「可視化」，幫自己正在執行的每個工作排出難易度，簡單的可以繼續維持，困難的則思考是否能將它「專業化」。

例如，我自己平常工作有太多繁雜項目與待辦事項，光憑記憶力並不夠，一開始在使用 Excel 整理工作時，因不太熟悉碰到很多問題，不僅效率不高也無法達成工作目標，十分挫折，久而久之就覺得用 Excel 工作很倦怠，後來我花時間研究、優化 Excel，精進自己在文書表格上的整理功力，它現在反而成為我最得力的助手。思考一下造成自己職業倦怠的瓶頸是什麼？有沒有機會以「專業化」的方式優化呢？

雙向檢視！突破倦怠停滯期

你必須經常檢視自己的工作目標難易度，就像減重一樣。有些人一開始擬定減重計畫，目標可能是 10 公斤，但在減到第 5 公斤時碰到停滯期，就會開始感到痛苦，懷疑自己的方法無效，其實人體的狀態是一直在改變的，10 公斤跟 5 公斤要做的運動、要吃的食物，比例上是不一樣的，重點在於你有沒有雙向性的隨時檢視自己的目標狀態並調整。

例如在工作上，傳統議定 KPI （關鍵績效指標）的目標議定容易流於形式、沒有工作彈性，但若能用 OKR（同時重視目標和關鍵成果）的方式由下到上雙向的溝通，釐清自己「為何而戰」，會更能夠保持動力，這樣的優點在於你能隨時微調改善，並彈性調整自己目標比例，突破工作停滯期。最近日企也會用 MBO（目標管理）的方式幫助員工找到自我價值。





請收下 3 個快速療癒倦怠指南

除了上篇提到可用 3 個思維舒緩職業倦怠，這一篇我想再分享 3 個快速療癒倦怠指南 ，給暫時無法工作斷捨離的人們，放下工作，給自己 5 分鐘的時間做以下的事情：

1. 幫自己的心累標星評分

很多時候心累疲倦，當被人關心時，卻講不出心累原因，那是因為在眾多工作事項內，無法釐清究竟是哪一項工作在耗盡你的能量，可能是會議太多、與主管溝通困難、提案被打槍、目標不明確、公司規定朝夕令改等，把自己的工作事項一一列下，並標上星號（滿分五顆星），從中審視，相信你能找到最消耗能量的事，並重新改善它。

2. 創造工作充電場域

最理想的充電當然是適度休息，遠離工作，或替自己安排 1-2 天小旅行，讓腦袋獲得充分休息後再做思考，但現實總是殘酷，工作、會議，一個接著一個來，根本無法喘息，如果能在上班時間為自己創造一個喘息、充電空間，就能短暫療癒一下，廁所及茶水間是很多人的選項，我也很推薦暫時離開辦公室，如果情況允許，可以到樓下便利商店，或到經常造訪的咖啡店買飲料，短短改變場域就能快速充電。

3. 「分心」預約新事物

萬一連站起來動一動，轉換場域的時間也沒有，只能坐在電腦前工作，這時不妨給自己 5分鐘的時間「分心一下」，預約一個全新事物，產生新期待感。例如：預約一間餐廳、一堂瑜伽課、健身課、報名義大利文課、或甚至預定一張機票等，別小看這 5 分鐘的分心，它正在為你埋下改變人生的種子，因為你的每一個決定，讓種子有機會開成一朵燦爛的花。

有時候職業倦怠也能成為推進個人前進的動力之一，希望各位正在經歷職業倦怠的人們，都能找到減壓出口！