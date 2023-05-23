主管很難溝通？為什麼職場總是溝而不通？三點職場溝通技巧，必須早一點就知道！

那一年，我決定離職。找好新工作、談好薪資，就等最後報到日期確定。

怎麼可以不離職？我明明工作表現得很不錯，主管卻不說分由，把我調往陌生區域跑新聞。我被迫從零開始，根本就是被懲罰。

後來，雖然因故沒有到新工作任職，但留下來的我，委屈、氣憤，覺得被同事惡整、主管識人不明，心裡滿是怨恨。不論長官對我說什麼，我都覺得噁心嫌惡，覺得對方難溝通，拒絕跟對方有進一步的來往。

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好幾年之後，我成了當初這位主管的主管。我以為自己會上演復仇記，或是反過來，被他狠狠復仇。沒想到，他對我百般協助，逢人就說我的好。怎麼回事？在他退休那一天，我鼓起勇氣問他，當年為什麼這樣對我？

他溫柔地、眼裡滿是關愛的告訴我，當初會把我調離原有職務，都是為了保護我。當時的我，跑新聞總是橫衝直撞、樹敵不少。他刻意把我調往偏鄉跑新聞，為了是不讓我被轟成砲灰，可以更自由自在跑新聞。

「你沒有讓我失望，後來的你，真的表現得很好。」他欣慰地看著成為主管的我。我流下眼淚，想著自己這些年來有多愚蠢。

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我以為讓我過不去的，是難溝通的主管。後來我才明白，讓我過不去的，是難溝通的自己。我從來沒有問過他，為什麼？他一次一次地伸出手，我卻一次一次地把手撥開，視而不見。是我，讓我們的溝通，溝而不通。是我，自己把職場的迪士尼歡樂歌舞劇，演成後宮甄嬛傳。

後來的我，常在想，如果時光可以倒流，我該告訴當年的我，哪些職場上該注意的溝通技巧，讓自己可以被看見呢？

我認為，有三點職場溝通技巧，必須早一點就知道：

▋第一，勇於問為什麼，讓自己早一點被看見

從執行者換位思考成為策略思考者，除了「How to do」也要知道「Why to do」。

主管的思維，遠比我們想像中的還要複雜。你除了知道工作執行細節和流程外，如果可以知道主管為什麼這樣想？為什麼接下來要這樣做？有轉圜空間嗎？遇到問題時，就能學習以主管角度來思考判斷，避免誤會或衝突產生。

例如，我會問主管，為什麼會想讓我調離原本轄區？他希望我接下來做什麼？透過問為什麼，越瞭解主管決策背後緣由，越少工作的委屈和誤解，主管也能加深對你的印象。

職場氣氛更融洽，也能提升自己被看見的機會。

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▋第二，懂得求助，讓自己早一點被看見

工作上的挑戰，務必先盡全力嘗試，如果還是無法完成，「懂得適時求助」，更能累積人脈與互信。

為什麼求助反而可以贏得好印象？主管最怕的，是事情到收尾階段，才發現問題一大堆，或根本不是公司想要的。求助的時候，建議使用以下例句：

「您上次交辦的任務，我已經做了______（具體成果、進度），但是在______（需要求助的地方）會需要協助，請問我接下來可以怎麼做比較好呢？」

例如，我可以問主管關於到陌生轄區跑新聞，我已經做了哪些可能可以開發的題材研究，但是在人脈擴展部分，能否請其他資深同仁介紹認識？

透過充足準備後的勇敢求助，可以展現你的積極和企圖心，更能提升自己被看見的機會。

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▋第三，說謝謝取代抱歉，讓自己早一點被看見

工作上被舉出需要改正項目時，多數人都會脫口就說：「對不起！」、「抱歉，這個地方我沒做好。」但掛在口中的道歉越多，越容易讓對方覺得我們經常做錯事沒自信，推薦可以說「謝謝」取代「抱歉」。

說謝謝取代抱歉，建議使用以下例句：

「謝謝你的建議，這的確是我沒有想到的部分，我會朝這個方向修改。」

「謝謝你告訴我你的想法，我接下來會……。」

當然，如果的確犯錯，第一時間務必認錯。

但大多時候，都可以說謝謝取代抱歉，展現自己的自信和積極調整的態度，加速自己被看見的機會。

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主管總是很難溝通？為什麼職場總是溝而不通？其實，透過「勇於問為什麼、懂得求助、用謝謝取代抱歉」三點職場溝通技巧，很多溝通難題都能迎刃而解。但是，最重要的，是相信溝通的力量。

讓你過不去的，不是是難溝通的主管。讓你過不去的，是難溝通的自己。

願意挖溝，才有機會溝通，給自己和對方，一個可以好好溝通的機會。

透過好好溝通，讓一切後來遺憾的職場「早知道」，都成為「還好我早就知道！」

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