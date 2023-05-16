落魄時應徵服務生都沒人要！他拚成月月業績翻倍高級酒店營運長

拿下經理人畢生最大成就「百大MVP經理人」榮耀，卻丟了工作。組織全台最大的飯店聯盟，卻因一句話事業跌入谷底。最落魄時，連想應徵服務生都被拒絕，胡智鈞如何再站起來，帶汽車旅館成功轉型為月月業績翻倍的高級酒店？

到台中芭蕾城堡酒店拜訪營運長胡智鈞，宛如童話故事裡的酒店城堡外觀，立刻讓隨行的兩個孩子驚喜尖叫「我們要去城堡玩嗎？」連假期間酒店住房全滿，大批親子客、甚至包周度假旅客，很難想像，過去這家高級酒店的前身是家汽車旅館。

這些年，台中芭蕾城堡酒店營運長胡智鈞白髮多了、傲氣少了，訪問這一天，他滿是謙遜的笑容，真心吐露從未對他人揭露的辛酸過往，「希望我的故事，可以幫助大家少走一點冤枉路，事業旅途更順遂！」

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得到MVP經理人榮耀卻被記大過

胡智鈞2014年到南投埔里一家酒店擔任經理，「飯店不在市中心也不在日月潭區內，剛開幕時不少人看衰「這個飯店誰要來住？」他心想必須「創造讓客人想來的衝動」，找出「0.8渡假哲學」致勝策略。

胡智鈞引進石頭貓主題房、低鹽少油餐飲「原本加一匙鹽，改為0.8匙，使用80%當地食材」等「吸客」方法，成功打敗酒店地點位置劣勢，飯店開幕後5個月住房率達80%，獲高雄餐旅大學推薦參加「百大MVP經理人」選拔。

在五千多位各行各業傑出經理人激烈競爭下，胡智鈞成功拿下MVP經理人榮耀，「我不是很幸運，是我很努力！」他將榮耀和團隊分享，卻以「未經公司允許」被公司記大過、還遭扣薪一萬元。

拿到了眾多經理人最渴望的獎項，胡智鈞卻黯然離開自己一手打造的飯店，是他人生中第一次重摔。

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一句話讓事業跌入谷底

還好，有才氣的人不會被埋沒。胡智鈞立刻被挖角，獲聘成為台北市一家飯店的總經理，之後又被延攬回中部酒店擔任總經理，除了將嶄新的酒店短期內衝高知名度，更找來全台36家旅宿合作，透過聯盟形式，將事業推向最高峰。

後來，遇到選舉年民情對立嚴重，一次和媒體私下聊旅宿業對旅遊補助的看法時，胡智鈞提出了他認為較可行的辦法，和個人感受，沒想到閒聊內容卻被新聞入標，更引發聯盟業者遭人大量惡意攻擊給負評。

未免業者生意受牽連，費心經營三年的聯盟只能無奈解散，胡智鈞也輾轉到大陸飯店業發展。

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幾年前回到台灣，卻再次面臨生命的低谷。「我打電話給以前的朋友，問有沒有工作機會？我很喜歡下廚，要我進廚房、或當服務生都可以！」胡智鈞願意蹲低重新出發，卻沒有得到任何的機會。

他努力思索，自己的人生到底出了什麼問題？後來，才終於有人告訴他，過去的他太驕傲、少年得志聽不進別人說的話，難怪重挫時大家都選擇在旁觀望「反正你那麼厲害，我們都比你差，你就自己站起來啊！」

胡智鈞深刻反省，調整心態，慢慢的，謙遜溫柔取代了盛氣凌人、廣納建議取代了反唇相譏；工作機會一個個找上門，2023年1月他獲聘成為台中芭蕾城堡酒店營運長，要帶領汽車旅館轉型成為高級酒店。

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要從獲利高的汽車旅館，「大船轉彎」轉型成全住宿的高級酒店，房務、餐飲、車道規劃等軟硬體設施都必須重新規劃，客人願意接受嗎？喪失的短期現金流追得回來嗎？各界普遍不看好，持著觀望態度。

「我的老闆很好，員工很好，我們有一個共同的夢想，現在我們一起努力實現！」胡智鈞把身旁的每一個相遇，都當成是善緣和貴人，擬定方針和目標後，就一起勇往直前、上下齊心讓顧客感受到價值。

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在胡智鈞帶領下，短短三個月，台中芭蕾城堡酒店月月營業額翻新高，「我有一群很棒的夥伴，接下的六個月、一年，我們會越來越好！」

未來，台中芭蕾城堡酒店會是親子飯店的首選、會是閨密出遊的網美推薦飯店、更是不用出國就可感受異國風情的高檔旅宿，還會是城堡婚禮的舉辦場地……。現在和未來，都會是閃閃發光，充滿期待的。

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沒有傷就不會痛不會改變

看待過往的跌跌撞撞，胡智鈞認為，失敗是在身上的一個烙記，提醒你不要再犯一樣的錯。沒有傷就不會痛，就不會改變，沒有提早得到這個傷，下一次就可能跌得更重。

如今的他，已經能夠坦然面對過往，也更能好好聽別人說。「以前人家覺得我很驕傲。但我以前不知道，如果可以早知道，也許可以少跌很多跤」自己會有盲點，要接受、聽到別人的建議。

胡智鈞認為，「你可以犯錯但是不能犯相同的錯」要了解為什麼會失敗？找到失敗的原因，把它當成成長的來源。

然後，靜下心來努力，別辜負了曾經所受的艱難，別辜負自己，走到今天真的不容易，堅定相信會挺過每次挫敗，相信自己會逐漸茁壯，長成更堅強的自己。

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