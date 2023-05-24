求職面試守則 從大學生到職場新人都受用！

1、不知做什麼工作「先投履歷再說」

新鮮人在找工作時，會因不知道做什麼就「先投履歷再說」，要知道你的人格特質從投出履歷那刻開始就會被面試官檢視。倘若我們收到一封完全與產業不相干的履歷（例如：公務人員突然投廣告優化師），是不太可能錄取對方的，因為求職者明顯不能應付該職位需求，投再多次也無法錄用，除非你的應徵動機與求職的心態夠明確。

另外像有些履歷非常漂亮，甚至優秀到超越需求，這時就會評估求職者的能力是否能夠在該職位上妥善發揮，若將求職者大材小用也是很可惜的事。因此還是要建議大家先釐清自己的「應徵動機」再投遞履歷。

若求職者非新鮮人，而是先前有過工作經驗，在準備履歷或面試時，可著重於如何把過去自己的實務經驗放到介紹中，建議可以重點式或條列式的「客觀」呈現，若能夠以明確的數字來表現（例如：達成百分比、業績成長幅度、合作成功的客戶數、舉辦過的活動成效等），更容易讓你的履歷在第一階段就脫穎而出，倘若要投遞多份履歷或參加不同公司的面試，建議要因應公司文化及職缺需求（看清楚工作項目）做不同準備，不建議用同樣的面試方法應對不同公司，其實面試官多少都能察覺差異。

2、沒回答到面試官問題

有些求職者對面試官提出的問題沒有充分理解，導致回覆時沒回到點上，如此一來不僅浪費雙方時間，對自己也是扣分，理解力是需要培養的，若不知從何做起，建議可以在接收到面試官拋出的問題後，先吸收消化，別急著立刻回答，若回答不出來也別「硬回」，可嘗試用條列的方式簡答，較有條理，語句控制在「不要太短也不要太久」。

另外，最好避免會讓話題中斷的封閉式回覆，例如：是、不是、嗯、對，才能讓對話延伸下去。

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3、急著把準備的內容講完

想必每一位求職者都會提前準備面試欲回答的內容，實際上，面試官不一定想從頭聽到尾，他們更想從談話過程中瞭解你是怎樣的人，若只顧著把自己事前準備的內容一傾而出，沒有察覺面試官想問的問題，資歷再優秀都可能讓他們失去耐心，何況面試時間都是有時限的，若覺得自己準備的內容相當豐富，建議可以適時觀察面試官的反應，再決定分享的程度。

4、自我介紹講成「自傳」

面試官可能也會想了解求職者的興趣、家庭、背景等，但若這些跟你面試的職缺「毫無關聯」，那真的可以考慮略過。很多求職者不自覺會把自我介紹講得跟「自傳」一樣長，其實求職動機、能力特點才是更重要的，建議求職者要簡明扼要的說出「事情發生的事實」及「從中做了什麼如何解決」，為你的未來工作加分才是重點，必須避免內容過度冗長。

除了職場能力，面試官還想知道的事

很多的求職者會預想面試官可能問的問題，其實他們最想知道的是你「能否解除危機」，這會反映出你在職場上碰到事情時如何應對，思考是否有邏輯？能冷靜處理還是會情緒崩潰？下面三點大家可以問問自己。

有沒有碰過困難的事、如何克服？

對你而言工作上完成什麼事情會帶來成就感？

個人職涯規劃與未來目標展望

利用「多宮格」幫自己在工作上做判斷

這個「多宮格」是我在學生時期學到的，雖然做法老派，但至今仍覺得非常實用。求職時，難免會碰到需要做抉擇的時候，以下面表格為例，假如被4家公司錄取，但決定不出來哪一家更好時，可以把 A、B、C、D 四間企業以及在意的事列點（例如：距離、薪資、福利、成長性等）寫出，設定分數1-4分，把心中預期量化成數字，很滿意為4分、不滿意是1分，逐一填入分數，最後得出平均分數，就能幫助自己評估。

這份表格適用於各個層面，或許你並不一定會選擇分數最高的，但做完心中就能有一個想法，希望每一位求職者都能順利找到自己想追尋的目標。