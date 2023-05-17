終身受用職場禮儀（上）先做人再做事！每天花 10 秒問候就能被加分

在職場上工作能力固然是首要被重視的，即使沒有遵守「職場禮儀」一時也構不成大問題，由於不會有人特地提點自己「職場禮儀」該怎麼做，就算真的被同事、主管提醒，自己也會不舒服或覺得被針對，久而久之就會被貼上「不會做人」的標籤，掩蓋掉自己做事的本領。

以下這 3 點並不是多厲害的訣竅，大多數人也懂這個道理，但真的有很多職場新手，甚至是工作多年的人都沒有意識到這些行為可能影響自己的職場生涯：

1.不做不會怎樣，但做了會加分的「問候語」

雖然在職場上不打招呼不會怎樣，也不會因為沒有問候被解僱，但若多做這點，對自己則是大加分，每天只要花不到 10 秒就能維持好的職場禮儀，為何不試試呢？跟主管、同事短短地說聲「哈囉」、「早安」，即便只有 2 個字，別人也能感受到問候的力量，知道你已經準備好要開啟新的一天，就算戴著口罩也能透過雙眼感受正面的溫度。

問候的語氣也有講究，包含聲調、面容、姿態、語速等都會有所影響，既然決定要打招呼，就要檢視自己說出的問候是語氣鬆散還是有精神的，如果是有氣無力的問候，周遭同事都能感受到你的負面狀態。問候語是人與人連接的第一步，可以透過每天練習變成習慣，當自己能做到這點，就比更多人有機會被看見。

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2.把六字箴言「請、謝謝、對不起」掛在嘴邊

雖然這是很老掉牙的呼籲，卻很值得拿出來一再強調，每個人都知道六字箴言是重要的禮儀，不只在工作上，對人生也是，但在職場上還是會碰到不懂得說「請、謝謝、對不起」的人，這幾個字請大家還是要謹記在心，因為任何人都喜歡有禮貌的人。

試想，在職場上有同事碰到不擅長的事，想請求幫忙，當對方說：「你可以幫我做一下嗎？」跟「想請你協助我方便嗎？謝謝！」雖然兩句話要傳達的意思一樣，但接收到訊息的那方，會對後者的印象較好。大家可以打開自己的 LINE 檢視工作訊息，或回想曾說出口的話，是否有適當使用「請、謝謝、對不起」，把這 6 字掛在嘴邊並不困難，何不現在開始練習，讓它成為自己的好習慣呢？

3.別埋頭苦幹，能力再好也要「停、看、聽」

剛踏入職場的新鮮人，在不了解公司的職場文化、同事的相處模式時，建議別太急著展現自己或急著融入團體，避免因不清楚職場環境，而做出突兀的事，每天踏入辦公室，不僅頭腦要開機，所有感官也要一起打開，就算自己能力再好，也要做到「停、看、聽」，停下腳步，用「眼睛」觀察公司周遭環境、把「耳朵」打開，傾聽每天發生的事及前輩們的分享。

培養自己在職場中的「敏銳度」很重要！別只顧著忙主管交辦的任務，終日埋頭苦幹，忽略身旁人事物，尤其入職前三個月，更要讓自己「停、看、聽」，要知道，工作能力可以靠後天努力學習，但沒有敏銳度會錯過很多潛在可發揮的好機會。

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以上 3 點是任何人都能夠隨時開始練習的「職場禮儀」，不只能運用在職場，對自己的人生道路也有很大幫助，並且到哪都受用。下一篇要接著跟各位分享工作面的 4 個訣竅，把自己做好也是職場禮儀的一環。