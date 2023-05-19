終身受用職場禮儀（下） 沒那麼難！做好這 4 點就能成為受歡迎的職場新人

1.做記錄，為自己的健忘負責

工作時，碰到不懂的問題，詢問解答後一定要「做記錄」，很多人會覺得，這不是理所當然的事？但令人意外的，不少初入職場的新人並不會做，導致自己在碰到同樣問題時，必須反覆詢問，作為主管必然會給予解答，但久而久之主管也會失去耐性，當下你不一定會發現，等到定期考核才會看到自己默默被扣分，在職場上，得對自己的健忘負責，別讓他人承擔這個責任。

既然向主管問問題，就表示你也想知道解方，尤其是工作步驟繁複，若只是打開手機快速記下關鍵字，也比什麼都不做好，我自己習慣用 LINE 紀錄，LINE 可以建立自己一個人的工作群組，隨時隨地有任何靈感、想法都能記下，如果能在每天下班前花 2 分鐘回想自己一整天的工作、看看筆記，檢查自己有沒有哪裡做錯，明天再調整，你會發現自己在工作上的問題變少。

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2.在工作上，不懂的事千萬別硬做

當主管請員工製作一份簡報，員工表示「沒問題」，並努力花了好幾個小時做，結果交出的內容跟主管一開始要求的不同，如這剛好是有時效性的簡報，時間點又迫在眉睫，可能會沒有多餘時間修改及補救，這不但會使自己造成團隊困擾，也錯失良機。

在職場上，不問問題的人最危險，那代表不清楚自己正在做什麼，這時要把握兩個原則，第一，千萬別硬做。專案很趕，自己又沒把握時，一定要向外求救，並非要你把工作往外推，而是可以多請教前輩意見。第二，跟自己對話。在內心自問自答可以發現自己的盲點，無論多小的問題，都能整理出來。

3.別讓「時程失控」成為工作常態

控制時程對很多人來說很難，在職場初期，新人多半只需負責手頭的任務，相對於資深員工，新人任務通常不難，若每次簡單的工作，都要花很長時間製作，難免會被質疑是工作能力有問題或找時間偷懶，在學校，學生可以花幾個月製作期末簡報，但職場不會有那麼長時間讓你慢慢做，一般論工作成效時，只會看最後成果。

當自己接到工作任務時，要學習的第一件事情是，先確認有多少時間可做，並盡量在時間內完成，如同上述的，把不懂的問題問懂再做，也能加快自己的工作速度，很多人不是工作能力不佳，只是花太多時間在摸索做事方法，耽誤到時間，大部分職場都會給新人一段時間摸索，但自己也得察覺並掌控時程，莫讓「時間失控」成為工作常態。

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4. 別說「我以為」，須確保雙方認知一致

這點大概是所有主管跟下屬的「痛點」，很多在職場上的誤會都是因此產生，主管交辦任務，下屬接收任務後執行，最後不小心出包，下屬感到很委屈地說：「我以為是這樣。」雖不能排除主管交辦不清楚的問題，但若雙方能在訊息往返時反覆確認，就能確保兩邊認知一致，大大降低錯誤。

如果你是慣性說「好、收到」的新人，那就得注意，假設這是複雜的任務訊息，你很可能會錯過沒注意到的細節，要知道，把工作訊息確認清楚也是在職場上保護自己，避免自己犯錯的行為，下次當自己要說出「好、收到」時，不妨調整一下語句，把被交辦的任務也一併打出來，與對方 Double Check，讓事情更順利執行。

我始終認為，你希望別人怎麼對你，也要試著用同樣立場對待別人，希望這兩篇「終身受用的職場禮儀」能帶給大家一點啟發，有禮貌、懂尊重的人更能在人際關係中成為受歡迎的人！

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