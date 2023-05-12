常加班應酬？重新認識「在台日商」職場文化 培養適合日商體質的 3 個重點

我在台日商環境工作將近 7 年曾被人問過：「艾比，妳是不是受過滿滿的日本文化洗禮？」例如，需要每天加班應酬或時刻把皮繃緊的注重禮儀，其實並非全然如此，這篇要請大家拿掉「有色濾鏡」，以不同視角認識在台日商的職場文化，同時可以檢視自己有沒有日商體質。

在台灣有很多日商企業，每家有不同的文化及工作氛圍，根據不同產業別，又有不同程度的日本文化影響，以我們公司來說，我們的總公司在日本，台灣是分公司（很多在台日商也是這種形態），在規範上雖承襲日本企業文化，但隨著時代腳步，也逐漸成為自由彈性的在地化新型態日商。

不過，我在面試新人時，經常發現，面試者對在台日商有一些誤解，每當我問他們為何想來面試，常聽到的回覆是：「很喜歡日本一些文化，對日本有興趣，所以想進在台日商。」或表示自己喜歡看日本漫畫、吃拉麵等，這個動機不僅跟專業無關，也無法成功被錄取。

如何培養適合日商的體質？

在台日商於工作互動上充滿人性、同事相處更重視個體、尊重每一個人、沒有嚴重階級制度，也不用天天穿西裝打領帶上班，相當靈活，不過，日本文化底氣還是存在的，若真的想更靠近日商，善用在台日商的日本職場文化底氣，培養合適的日商體質才是關鍵，以下從個人經驗跟大家分享。

1、「維持禮儀」比會講日語更重要

國際上對日本的禮儀是讚譽有加的，從最近的世足賽就能再次窺見，他們透過行動證明自己的禮儀，把球員休息室打掃的一塵不染，還放上祈福紙鶴，把看台區的垃圾撿乾淨，連摩洛哥球迷也效仿，在台灣的日企工作雖然不需要這樣，但有禮貌絕對是培養日商體質的第一點。

當初我對日商並沒有憧憬也不懂日文，不但開會聽不懂，上台報告更是一句完整日語也說不出來，開個會坐如針氈、非常的吃力，後來花了 2-3 年時間進修日文，語言問題才得以昇華。

如果不懂日文又沒有禮貌很難受到青睞，培養禮儀，展現自己的正面態度，客戶是會願意包容的。有一些人會認為日本禮儀有過度的趨向，或許很難完全脫離這種看法，但在台日商工作時，我體認到的禮儀互動是很舒服的，在之前文章我也提過，「做事能透過學習提升，做人卻是一輩子的事。」禮儀也是這樣，維持好禮儀到哪裡都受用，而且這是現在立即就能開始做的事。

2. 享受日本文化「職場儀式感」

很久之前，我確實也碰過大家認知中的那種日本職場精神教育，例如，要求每一位員工進辦公室時，要大聲地、有精神地打招呼，藉此學習培養自己的紀律，有些人或許會排斥，覺得這樣太強人所難，但若細究箇中緣由能發現，每天「打招呼」有很多益處，這與工作能力無關，進公司的那一瞬間，充滿自信且拿出精神的跟同事們打招呼，就能瞬間 Turn on，開啟工作儀式感，讓自己保持活力。

這樣的職場儀式感能夠延伸到任何地方，例如穿著、態度等，在台日商沒有像日本那樣大家會自律穿著，但我每一天還是會把自己裝扮得很有活力朝氣、符合時宜，這能使我保持好情緒處理工作。

就算沒經歷過日本職場精神文化訓練，用其他方式也能培養職場儀式感，像是 Facebook 創辦人祖克柏、Apple 執行長庫克（以及前執行長賈伯斯），他們維持的穿著風格，就是職場儀式感及個人標幟的一部分，學習享受日本文化職場儀式感，就是培養日商體質的第二點。

3. 敢於接受變化並「修正」

曾經於社群上看到有人形容，在日企工作的人都很「抖M」，我認為在台灣的日商工作也要抱持這種精神，這麼說並非暗示工作有多苦，而是得做好心理準備，可能會面臨工作逆境、會花很多時間探索不熟的領域、碰到一些變化等，事情都是一體兩面的，當你度過辛苦的工作歷程，會發現過程使你難忘，甚至能享受到成就感，日商體系讓我學習到，工作中的每個環節都是沒有捷徑的，只有自己走過，才能知道如何優化，敢於接受各種變化並修正，就是培養日商體質的第三點。

最後，不知道大家有沒有留意到日商公司的裝潢？假設各位有機會拜訪（在台）日商公司，可以仔細觀察裝潢，去年我負責了公司裝潢事務，從很久之前，公司就已經不是那種一格格的辦公室座位，如今結合開放式空間、個人 Phone Box、酒吧風廚房、風格攝影棚，甚至露營風格休憩區等，已經有別於過去辦公室佈置的規格，相信這點，很多有跟上時代潮流的公司都是如此，若你是嚮往日商的求職者，請別漏掉觀察環境這個細節。