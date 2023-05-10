把學習變成享受的一環 每天一點「小變化」就能無形吸收成長！

自我成長的學習通則很多，在面試新人時，我也會問問他們平常會看什麼書，其中不乏各種成長類型書籍，其實讀得通透的人，不一定是落實最好的，如今每位剛畢業的新人，多少都會碰到求職困難，好不容易被錄取，又得為了跟上同事腳步，儘早學習獨當一面，無暇顧及自我成長，間接讓自己的狀態進入一種負面循環。

想扭轉這種「負面循環」，每天只要一點小變化就有機會，這也是我寫這篇文章的初衷，期盼每個讀過自我成長書籍，但沒心境落實的人，從明天早上開始，就能參考以下建議，以最簡單的方法嘗試。

第1、以「無壓力」方式，每天學習新東西

看到學習兩個字，有些人會退避三舍，雖然我們都知道，不斷學習新知識會有助於自我成長，提升自己，但若沒有花時間進行，也只是停留在原地。何謂「無壓力」的方式？試著回想，你在滑手機看 FB、IG、聊 LINE、玩抖音、看 YouTube 影片、聽 Podcast 時會有壓力嗎？

當然不會，而且甚至你能花大把時間在上面，現在，你的使用習慣不必調整，只要一點點小變化，「頻道」轉換一下就可以，例如，原先邊健身邊聽音樂，現在撥一點時段改聽英文節目，你只是動動手指，腦袋就能開始接收新知，把學習變成享受的一環。

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我自己是晨型人，每天早上 6 點起床，都會選擇用無壓力的方式吸收消息，從盥洗開始到化妝、吃早餐，我會打開耳朵邊聽 Podcast，吸收今天時事，有時吃早餐時也會聽英文新聞或談話性節目，因為接下來 8 小時就要專心工作了，必須把握早上黃金時段。你所做的這些無壓力學習，都會在無形中吸收，未來以不同方式回饋給你。早上起床從睜開眼那刻起的 3 小時黃金時段如何運用，將會決定你的一天如何過。

第2、學習因人而異，探索不同學習方式

有些人跟隨著成長書籍方式學習，成效卻不顯著，才嘗試幾次就認為「方法不適合」因而放棄。方法或許真的不合適，但自己必須不斷嘗試，探索不同的學習方法，有些人喜歡看書研究，有些人喜歡看影片，覺得方法沒效，就換一個，但千萬別輕易放棄，很重要的一點是，必須問自己做什麼事是開心的？再以這樣的心境去思考，定義出實質追求的內容，幫助自己找到學習的意義。

過去面試，我發現一些應試者對進公司後要如何自我成長是沒有想法的，一部分可能尚未具備職場敏銳度，一部分可能對工作還沒有想像，雖然這不是錄取的關鍵，但在看完履歷、面試結束後，我會很想知道，他們想在這間公司擁有怎樣的一天？

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即便只是「想像」，是不是能對未來自己在職場的樣貌有些真實輪廓？這遠比只是找一份工作餬口更重要，工作不是你學習的阻力，它能夠包含在你的自我成長裡，若找不到學習方向，不妨試著「想像」一下自己想要的職場生活是什麼。

以上兩個重點即是我想表達的，尤其第一點，掌握每天一點點習慣的「小變化」，把它視為你職場生活中的「調味劑」，當自己逐漸因為這些小習慣讓學習提升，周遭人也能感受到你的正面狀態，自然而然所有好事就會發生，不再陷入「負面循環」的壓力中。最後，無論如何，前一天要睡飽。