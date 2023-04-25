數位工作職場12星座特質調查公開！公司初創期居然都是這些星座

必須先說，星座指標不能完全代表一個人的價值和能力，但它能幫助大家更好地側面了解每個人的特性，過去我曾聽過有公司因求職者是某個星座而拒絕錄用，雖然我也是HR，但我並不會以此去檢視一個人的能力，每個星座都有自己的特點。在日本，其實血型更受歡迎，尤其 A 型人被錄用率超高，血型的主題之後有機會再跟大家分享。

神來一筆！初創期特質代表：水瓶、雙子、天秤

在好幾年前公司剛成立時，人數不到 15 人，每年慶生經常集中在1、2月或5、6月，記得當時公司才剛在台灣成立，需要很多在地的開發及新嘗試，雖然我不是星座專家，但能明顯看見「風象特質」的同事在公司初創期的表現。就我在公司裡的觀察當中，經常需要對外溝通、新客開發的業務、企劃提案人員、廣告優化師等相關工作，確實是風象星座同事最多。

水瓶座特質：

● 總能把事情想得透徹，邏輯分析，或神來一筆提出有見地的想法。

● 面對「各種類型客戶」都能紋絲不動的保持專業理性完成任務。

● 能獨立思考也能團隊合作，經常以獨特的觀點來說服人心。

雙子座特質：

● 腦子動超快，溝通速度更快，能迅速消化所有資訊並立刻落實。

● 經常能多工處理各種任務，還能隨時迅速且靈活的調整自己步伐。

● 真的是交際高手，對外溝通靈敏彈性，臨場發揮力100分。

天秤座特質：

● 願意並吸收不同觀點，為公司找到最佳利益。

● 在創意腦力激盪時不慎偏離主題，總能適時平衡且拉回創意核心。

● 自我人設維持超好的，完全內建讀空氣的體質。

零秒出手！成長期特質代表：牡羊、獅子、射手

現在公司約70人，星座分佈上已算很平均，實際統計下來火象星座很多，企業在「成長期」時最關鍵，若無法突破問題成長則很難維運，回顧我們公司的成長，在這段期間剛好加入蠻多火象星座同事。大家對火象星座在職場上的印象多半是自信積極、勇於挑戰及優秀領導力，我實際觀察也發現，這群火象星座同事，很能幫助公司在激烈的競爭市場上取得優勢，向上提出突破性的見解。在公司裡，多數負責數位行銷業務提案、廣告優化分析師、廣告創意/設計的同事，以火象星座最多。

牡羊座特質：

● 率真但直覺敏銳，敢於在職場上打破僵局探索機會。

● 不怕麻煩的實踐夢想家，總願意不斷嘗試解法找到對的答案。

● 不拘小節，不會在原地糾結太久，不怕工作挑戰。

獅子座特質：

● 訂好大計畫不會退縮，總能堅定的往目標前進。

● 把自信當作柴火的燃料，自動激勵周遭所有人。

● 制定工作策略或方向時，絕對抱著必勝決心認真推動。

射手座特質：

● 樂於分享工作、非工作的事物，對象是所有人，包含客戶。

● 有直觀且感性的獨立思考能力，願意突破極限。

（跟水瓶座不同，水瓶座的獨立思考偏向邏輯分析。）

● 自由奔放的靈魂，經常零秒出手提出獨特創意。

個個計畫通！穩定期特質代表：金牛、處女、摩羯

我們公司目前雖仍是「持續發展期」，不過隨著公司成長到一個穩定的階段，蠻多土象星座同事來應試，經我非正式統計也發現，土象星座的同事在公司裡服務時間平均都比較久（均齡3年），對公司來說也是屬於比較穩定的人才，一開始初創期也有土象星座同事，只是風向星座更多，才放到這裡統一提及。在公司裡，普遍從事內勤單位、資料/數據整合與情報搜集、企劃性質的同事，以土象星座最多。

金牛座特質：

● 在工作時能察覺計畫可行性及實用價值，幫公司懸崖勒馬

● 絕對不會急功近利，是實踐計畫的長跑選手

● 在工作上的專注度已達到神之領域

處女座特質：

● 檢查 N 遍的企劃交給處女座看，還能再找出錯誤

● 能精確發現工作上的問題，當頭棒喝的提出有效的解法

● 計畫通，計畫再怎麼變都能安排妥當

摩羯座特質：

● 能快速消化工作任務，運用自己的技術核心累積專業

● 面對挫敗，不會隨意改變決策或放棄任務，會仔細驗證

● 注重實際層面的問題，在內心沙盤推演可行性，縝密執行

共感雷達王！持續發展期特質代表：雙魚、巨蟹、天蠍

在維持穩定與持續發展期，我們必須要同時考量公司整體的組織發展，各方面的營運等，所以如何持續發展並累積更多不同內容、更多合作，是現階段要做的事，因此，擁有敏銳直覺，能夠與大眾共感、腦袋思考豐富的星座特質，能帶來更多驚喜。在公司裡，不外乎從事文案發想、編輯（社群小編）、人事等能用感性的想法透過文字包裝傳達情感表現的工作，以水象星座同事最多。

雙魚座特質：

● 提案會議上能 get 到客戶沒說的話外之音。

● 最佳的聆聽溝通者，能好好理解感受寫成文案。

● 擅長從不同角度切入思考問題，具獨創思維。

巨蟹座特質：

● 能把工作瑣事梳理清楚，確保細節、降低錯誤。

● 會耐心搜查可信的資料，以理性、實際的經驗解決問題。

● 願意花時間經營與建立穩定（客戶）關係，讓夥伴感到安心。

天蠍座特質：

● 擁有偵探般的調查敏銳度，會先需求全盤弄清楚再執行。

● 面對不同的壓力來源，也能不受影響穩定完成工作。

● 適應力很強，能在各種工作環境下做出正確決策。

最後，附上我所調查的資料，雖然星座可能會影響一個人的性格和行為，但它不是唯一的指標，在數位產業中，每個人應該具備相應的技能和特質發揮自己的潛能，透過這篇 12 星座統計，結合公司成長階段，希望帶給大家一點收穫。

謝謝台灣微告的大家接受 Abbie 的調查，我也很好奇大家的公司都分佈什麼星座，歡迎留言跟我分享。