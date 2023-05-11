你是在工作還是在為他人創造價值？多等一個紅綠燈的公車司機

最近這兩個月，我總是很期待下班時，坐上同一位公車司機開的公車去搭高鐵。公司規定，時間到了才能打卡下班，早一分鐘都不行。但準時打卡，就會遇到公車跑掉，每次都要多等十幾分鐘。

因為我每天南北通勤，如果晚了十分鐘，我幾乎就無法趕上高鐵；無法趕上高鐵，就無法準時接小孩回家。所以，能順利趕上公車，對我來說真的很重要。

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但大多數的公車，常常不是誤點，要不就是明明司機看到我拼命奔跑要趕車，仍然在我眼前把門關上，呼嘯而去。

有一次，偶然搭到這位司機的車，對這位司機留下深刻印象。他開心地邊開車邊聽音樂，遇到上車、下車的乘客，也總是相當熱情地打招呼。我準備下車時，多問了他一句「你很喜歡聽歌喔？」他跟我說，開長途車很累阿，搭車的人也很累，所以選擇在車上放音樂，讓大家都能有愉悅的心情。

第二次，我看到這輛公車已經要開進公車站，但我離站牌還有約一段距離，明知可能趕不上、會像以前一樣被關門，但還是奮力奔跑。沒想到，公車竟然停在原地等我。

我跑得上氣不接下氣，踏上了公車，發現是上次這位司機，他問我「剛下班阿？」我邊喘邊說「對啊！謝謝你等我，不然我就趕不上坐高鐵了！」

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後來，我有好幾天都沒搭上他的車。站牌上顯示，這條路線的末班車已停止服務。於是，我只能再焦急地多等十幾分鐘，搭其他路線的公車，再慌亂地奔跑上高鐵。好幾天後，我終於又遇到了這位司機開的車。

他問我「最近你都沒趕上車嗎？」我點點頭，百般無奈。他想了想，問清我的下班時間，跟我說「以後我經過這邊時，會多等一個紅綠燈，幫妳爭取一點時間，讓你趕上。」從此，我幾乎都能順利趕上車了。

如果遇到補班補課日，他也會問我「你有上班嗎？如果沒有，我就不多等一個紅綠燈了。」因為怕辜負他的好意，就算有某一天有別的公車比他早到，我也會選擇坐，在下一個路口，等待紅綠燈的他的公車。

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我告訴他，他真的幫上我大忙了。雖然只是多等一個紅綠燈的時間，卻讓我不用再為了趕不上高鐵、無法接小孩而焦慮。我很好奇，為什麼他跟其他公車司機不一樣？

他說，很多公車司機把開車當工作，但他認為，公車司機的價值，是讓每個人，可以安全順利地到達想去的地方。雖然只是多問一句、或多關心一下，自己和乘客的感受就大不相同。

他看著很多乘客從青澀的國中生，一路搭他的車搭到結婚、生小孩。有時假日走在路上，還會遇到乘客熱情打招呼；或是乘客搭車時，特地幫他帶上自己種的水果、蔬菜。

「每天工作，就像看到一個一個朋友，上車、下車，到達想去的地方，心中有期待，開車再也不只是開車了。」

你是在工作，還是在為他人創造價值？

多等一個紅綠燈的司機，用自己的方式，為乘客帶來了幸福；也讓原本只是反覆往來的交通運輸工作，成了一次又一次傳遞幸福的有價值服務。

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