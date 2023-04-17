在職進修是買學位？正確心態、進修方式、考前準備一次看

工作幾年後，如果原本念的學校不夠亮眼，該透過在職進修翻身嗎？花錢進修等於洗學歷嗎？上班族到底該不該在職進修？戰國策傳播集團品牌長黃采緹，用自身經驗回答你「讓自己的人生更好，有很多種方式！」

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▋窮苦長大無法升學

黃采緹出身雲林貧苦家庭，小學五年級就得自己想辦法賺學費，靠著幫鄰居剝筍子打零工。高中畢業後，家人無力供她升學，只能努力工作賺錢，再去讀夜間部大學，她主修外文系、輔修西班牙文，成績都是班上第一名。

然而，沒有好學歷，最現實的就是找工作受限。即便後來靠著自身努力，一路進入律師事務所、上市櫃公司，擔任經理、總經理特助，但多年前來到新竹發展，卻連應徵櫃台都沒有辦法。

「我想在竹科找工作，卻發現最基本要求是『名校畢業』。」第一關都過不了，讓她激起「未來一定要在職進修，取得名校學歷」的鬥志。

黃采緹後來獲聘進入其他產業圈，依然是老闆身旁的重要左右手，她積極學習，不論是任何一個再陌生的領域，她都告訴自己「一定要最短時間內，學習到我要的！」

不抱怨工作、待遇不夠好，黃采緹努力累積經驗能力和智慧「考績一定要第一名、每一年都要被升遷，拚最大努力做這件事」後來更獲聘加入公部門政務官，離開公部門又轉入廣告公司、傳播集團，全是旺盛學習力做後盾。

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▋一定要在職進修嗎 先想好三件事

黃采緹表示，許多人誤解，在職進修一定是要進學習念學位﹐其實她每天都在在職進修。

例如，她一定每天看重要時事，知道社會大事和趨向。企業動態瞬息萬變，她也用開放心態看待未來，了解有興趣的產業狀況，隨時做好準備。她也學二胡、英文、油畫、書法、潛水、彈鋼琴、考船員證，讓身心靈可以保持好平衡。

要不要進入學校體系在職進修，她認為必須先思考三件事：

1.你現在的所學，夠不夠支撐你繼續往上走？

2.你現在認識接觸的人，能不能幫助你人脈或知識提升？

3.你現在的學經歷，足夠撐起你的雄心壯志嗎？

黃采緹就是在評估這三個問題後，決心爭取清華大學科技管理研究所EMBA得碩士學位，進入學校體系在職進修。

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▋在職進修是買學位嗎？

近期在職進修被貼上負面標籤，被汙名化，黃采緹表認為「在職進修不是買學位！追求讓自己的人生更好，為什麼是買學位？」

清華大學入學考核嚴格，要畢業也不容易，黃采緹做好全力準備。

黃采緹努力做好考前書審準備，請工作相關主管寫推薦信，更為了面試準備了100題模擬題，就是希望考試能有好的表現。

就學期間，她積極餐與課程研討，還曾率隊參加全台EMBA個案競賽拿下第一名，獲獎的團隊報告，是她花了一個月修改五十一次的版本。黃采緹更是全班，第一個寫完碩士論文送出的學生。

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黃采緹指出，職場上原本就該時時進化，隨時問自己：

1.你對學習其他技能有沒有企圖心？

2.你想不想擴充跨領域的技能？

3.你想不想轉換生活重心和心態？

她說，學習本來就要花錢，可以靠日常進修學習，很好。

但如果能夠進入學校體系進修，可以得到更完整的邏輯體系，獲得更多人脈和資源。但，前提是，一定要掌握好在職進修的正確心態，好好學習、努力收穫，才能讓在職進修和職涯相輔相成。

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