從洗車流程 看職場跑道的轉換

從事業務工作很容易在公開場合與同業交換名片，就是這樣的機緣認識了 Sean，剛開始君子之交沒有什麼交陪，直到巧遇次數一多，聊了幾次話之後，慢慢發現他不因為同行相忌而藏私，也不會明明不懂還裝懂，更沒有倚老賣老而以前輩姿態看人笑話的言行，成為我打從心裡就尊敬的大哥。

偶爾，跑完行程相約喝咖啡，彼此交換客戶窗口資料和心得，不時分享產業動態和市場情報，堪稱良師益友也不為過。直到 Sean 因為家族長輩的事業需要信任的幫手，自此淡出廣告圈，我們僅剩下逢年過節 LINE 裡的問候。

那天，我終於對自己愛駒骯髒的身軀再也看不下去，決定好好幫它「洗心革面」重頭做「車」，恢復往日的容光煥發。主人低迷的心情真的會影響周邊的事物，想想失業的這一段時間，我的車也挺可憐的，除了加油就只能等天降甘霖才有梳洗的機會。主人都不好受了，自然也無暇顧及車子，它只好隨著淪落悲慘命運。

坐在汽車美容廠對面便利商店的櫥窗前，我喝著熱美式咖啡望向窗外，路過的大車和小車似乎都有它們的目的地，我在心裡盤算著，車子閃亮亮現身後我要開去何方。正當我想著有些恍神的時候，肩膀一隻大手拍著，我轉頭一瞧居然是久違的 Sean 用他往常的笑容說：「在發什麼呆，一副沒精神的樣子！」

我對著他苦笑著說：「真的好久不見了耶，兄弟」，隨後將我的近況簡短的交代托出，就像以往我們的敘舊閒聊，在他跟前，總能毫無戒心、無須防備的說出心底話。人生需要酒肉朋友，更應該結交一兩位能說說 MEN'S TALK 的友人，有淚不輕彈，有話能直說。

Sean 沒有打斷我雜亂無章的言語，他靜靜地聽著，偶而我停下來看著前方，不時穿插以前彼此喜歡扯淡的話題，畢竟自己的問題還是要自己解決，和老朋友說一說不過就是交換往日心情、轉移情緒罷了。

忽然，Sean 指著旁邊的加油站，他說：「你看到那幾輛正排隊等著洗車嗎？」「其實洗車也是有流程的，工讀生會先過來問你要洗多少錢的，然後先清洗四個車輪，接著幫車身噴上泡沫，等著機器上水蠟、沖洗、烘乾，最後再用毛巾幫車體擦乾，鞠躬目送離去。」

我狐疑的看著他，聽他娓娓道來，認真的神情似乎在交接客戶資料，但我意會不來他說這些的用意。

「路上的車子不管是國產還是進口車，雖然都有方向和目的地，但沒油了就是要加油，車身髒了就是要清洗。不管開的車身價高達數百萬，還是面臨報廢命運的老爺車，能開到要去的地方才是最重要的。中途不管是故障、加油還是洗車，都如同職場轉換跑道的休養生息階段，就像你現在面臨的情況。」

他接著說：「而這個休息時刻如同洗車，每一道工序都有其意義，打N檔讓車子隨著機器帶動，紅燈時冷眼旁觀這一切，綠燈時打檔到下一關；清洗擋風玻璃被油汙遮蔽，清水澆淋帶走髒污後，眼前視野一片清明。然後等著車體擦拭完成，就可以打D檔繼續上路了！」

「千萬不要輕忽這些流程該做的事。」然後，他拍著我像是替我加油打氣，留下一句「後會有期」就瀟灑的與我互道珍重。

#職男茶葉蛋

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