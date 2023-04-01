職場的情緒控管！你的壞脾氣，沒有人需要買單

不知道有多少人信奉「上班好同事，下班不認識」的職場金句？對我而言，縱使工作環境有再多的妖魔鬼怪，我始終落實「工作即修行，職場是道場」的哲學，儘可能聽從媽媽的話：與人為善。不輕易交惡的明哲保身之道，畢竟地球是圓的，未來一定「相堵ㄟ丟」。

不過，既然都說是修行了，「人非聖賢，熟能無過」脾氣一來控制不易，我當然也得罪了一些人，包含我歷任的主管們（包含客戶）！好裡家在，絕大部分的主管修養都很棒「大人不計小人過」，後來我也順利的安全下莊。

我對主管拍桌子

工作第一次，雖然也就這麼一次，當下我也是驚呆了。

雖然已經忘了那一回沉不住氣的細節，但每每想起「忤逆長官的事件」，內心其實還是很不好意思，身為部屬的我再怎樣也不該有拍桌子的行為，畢竟他是我的長官，也是面試應徵願意給我這份工作的人。

或許是因為業績慘淡、心情不佳，加上客戶開發屢屢被拒絕，整個情緒低沉，而當下主管為了些瑣事對我碎念，忽然之間我不知道哪根筋不對，就猛然雙手大力拍桌，同時說道「你不要再說了！」這一出聲嚇到隔壁女同事，主管瞬間愣住，我也莫名起來，怎麼會有這個舉動呢？

馬雲曾說過：「如果你想成功，那你需要貴人；如果你想要巨大的成功，那你需要的是敵人。」可見職場心境轉換的重要，遇到小人當作考驗，越是扯你後腿就越能磨練心性，換個角度看待，他的所作所為正是使你變強、更好的機會。而工作任務上的挫折與困境，也不足以成為怨懟的藉口，實力需要日積月累的失敗，才能造就往後的成功。

客戶向主管投訴我

另一個故事發生在剛開始擔任網路業務工作的頭幾年，性格仍然尖銳待磨，不黯應對進退的分寸，遇到愛挑剔要求高的客戶，很容易直接和對方硬碰硬，最後搞到氣氛難看。

某次因活動網頁編排的視覺，我方依據客戶的指示來回修改多次，雖然美術設計很有耐心的一改再改，身為窗口的我感到不好意思讓同仁加班協助，於是就將對方提及要調整的地方以PPT註記呈現，好確認她期待修改方向的具體細節。

然而，即便如此確認再確認，客戶仍然再次退件，並說她並不是要這樣改的！我就不假思索拿出雙方來往溝通的信件，指著明明依照她同意調整的方向去修正，一切都有所本並非無的放矢。就因為這樣的直球對決，不給台階直指對方出爾反爾，於是山洪爆發造成潰堤淹水，客戶轉向我的主管告狀，要求撤換業務不然就要抽單！

主管接到客訴之後，一方面安撫客戶的情緒，另一方面詢問事情的來龍去脈，聽完我的處理做法，他說：「你表面上是透過PPT來回確認，但其實是想等事後若有不對勁，屆時吵架也有所本，對嗎？」經過主管開導並指示後，我向客戶致歉承認錯誤，同時再請美術設計儘快依照客戶的要求修正，最終完成了活動網頁的排版。

相遇就是緣份

雖然這一句話很八股，但隨著擔任業務工作的時間越久，看著部門同仁進進出出，以及自己轉換公司的過程，益加覺得相逢就是有緣。如同搭公車一般，到站的人就下車，換來一批新的乘客，輪我到站的時候亦是如此，來來去去的職場環境，這就是上班族不變的打工定律。

衷心滿懷感恩謝謝大家，曾經有緣成為同事的過往，也要謝謝我自己面對心境的轉換，不管是《我的職場領悟 ｜左左右右、前前後後、上上下下、內內外外》，還是《職場人生的白眼狼 不過是萍水相逢的插曲》，情緒控管做的好，職場的路才會更順遂，做事與做人都需要好好兼顧，畢竟大家都有脾氣，但沒有任何人需要承受別人的氣。

#職男茶葉蛋

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