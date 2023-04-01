前陣子，因為工作上的煩惱，找了朋友聊天。和朋友聊天時，朋友突然語重心常對我說：「我覺得妳不是不夠努力，而是太過努力，會感到無力，是因為努力的方向錯了。」

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這句話對我來說猶如當頭棒喝，因為一直以來的我很努力，做任何事情都希望有意義。就連育兒，也是當成讀博士班一樣，研讀各式各樣的教養書籍。但越努力，越無力，看不到方向，覺得自己停滯不前，毫無進步。工作上成就普普，重複性的事務性工作讓我一度懷疑人生。

好一段時間心裡一直處於忐忑不安的狀態。想換工作的念頭一直在腦海盤旋，時不時就會冒出來說聲：「嗨！」

然而，朋友的一句話卻點醒了我，之所以會產生無力感，是因為努力的方向錯了。是啊！我一直都很努力，但是我努力的方向是否正確？這是我需要深入探討的問題。從孩子教養到工作，我一直都希望做到最好。但是這樣做，卻讓我感到越來越無力。究竟是因為我所追求的目標太過艱難？還是因為我所追求的目標並不是我真正的夢想？

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或許我所追求的目標，並不是我真正想要的。我只是想證明自己，想獲得肯定。我一直忽略了自己的內心，忽略了真正想做的事情。卯足了勁拚命向外追求，到頭來卻是一場空。覺得自己在現階段的工作毫無發展，薪水上不去，沒有成就感，得不到老闆肯定。

「覺得自己不夠好」、「覺得自己不如人」、「覺得好像少了一些什麼」……。每每這些念頭冒出來，就像一把利刃，刀刀往自己的內心割，不但對自己毫無幫助，反而讓自己傷得更重。

最主要的原因，其實不在於換工作與否，而是我願不願意打從心底接納這樣的自己，我該努力的不是尋求外界的肯定，而是往內探索。如實地接納自己現在的狀態，不與之對抗，盡我能做的努力，無愧於心就好。

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會想換工作，想求發展，求高薪，某種程度上也是想證明自己，但究竟是想證明什麼呢？如果我願意花時間往內在探索，把心靜下來，或許就能看見不同的可能性，看見不同的風景，自然也就會產生內心的「篤定感」。

必須說，我仍在跌跌撞撞地摸索中。但決定換個方向努力，轉過身看見自己的好，看見自己已經擁有的幸福，而不是一直去看自己所沒有的。每個人都有自己的優點和長處，但在忙碌的生活中，我們往往會忘記它們的存在，而專注於缺點和不足之處。這樣的思維方式只會讓我們感到壓力和不安，讓心情變得沉重和疲憊。

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即使原地踏步也無妨，停下腳步，抱著感恩的心，細數自己已有的恩典和成就。得先圓滿自己，讓內心沒有缺口，踏實穩定後，每一步路才能走得自在喜樂，一切才會好好的。

相信一切都會好好的。

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