什麼工作都可以做，還是你不知道可以做什麼？

最近公司在進行員工招募，收到不少奇葩履歷。有放上美美望向遠方修圖照的，自述說想當模特兒，但她明明應徵的是編輯。小美眉，你是不是跑錯棚了？

有求學階段只在餐廳打過工的應屆畢業生，說她想當社群小編「我想來學習」。不是啊，你要來學習，應該你付我學費才對吧？

更多的是，應徵項目裡說「我什麼都可以做，給我一個位置就好了。」會這樣寫的，不是只有新鮮人。

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還有，已經30、40、甚至50歲的職場（老鳥？），履歷裡兜兜轉轉，換了好幾份看似不相關的工作，但沒有一份待的久，真正展現出學了什麼。

多可惜啊！到底這些人，知道自己要什麼嗎？為什麼會說「我什麼工作都可以做？」這背後，到底是出自對自己能力的自信，還是擔憂能力不足，所以只要有位置就好的自卑？

如果，人生可以再有一次選擇的機會，我們該怎樣選擇適合的工作？找到自己可以發揮的位置呢？

在【東大生搶破頭都要修的思考力教室】書中，提出了有效的思考工具，可以幫助我們做出高品質決定，或許可以對你「如何找到理想工作」很有幫助。

▌思考工具一：先想概念再想方法

想要得到理想工作，很多人都知道要進修許多技能，例如大眾傳播科系學生，必修科目包括新聞寫作、拍攝、口語表達……，幫助未來找工作更順利。但其實，這些技能，都是「方法」，無法形塑出你和別人的不同，只是見招拆招，讓我們變成「同質化」，淹沒在茫茫人海中。比較好的方式是，我們先想好概念。

例如，我想當記者，我想的不是我一分鐘要打幾個字、會不會打燈拍照、多快可以生成一篇文章，這些全都是「方法」。我可以想的是，「我要成為一個筆調溫暖，會說動人故事的記者」。這樣的差異化，讓我在後來的職涯中，多了與其他人的鑑別度，成為差異化取勝的地方。

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▌思考工具二：四大原則幫助選擇

如果你正準備找工作、換工作，但面對不同職涯類型，好怕一選錯就步步錯，到底該怎麼選擇，才不會浪費寶貴時間呢？

【東大生搶破頭都要修的思考力教室】提供了四個原則，幫助你有效篩選：

➀優勢原則：

簡單來說，就是強化你的優勢，讓它變得更強大吧！你哪些能力好，就往那個領域走，可以更得心應手。

文章寫得好也許可以當編輯、喜歡沉思有耐心也許適合當工程師、好奇愛動手做也許適合做研究….

研究所畢業前，我利用會寫作的優勢原則，考進了聯合報系當記者，當年錄取率不到4%。

「優勢原則」就是發揮你的天分，極大化你的優勢，減少摸索期。

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➁劣勢原則：

再厲害的人，也有一些不足之處，如果能夠補足，也許可以少一點缺憾，未來道的道路可以走得更穩健。

例如，其實大學時，我最嚮往的是到電視台工作，站在攝影機前連線報新聞。

但我咬字不清楚、還把自己吃胖，兩次參加校內電視台試鏡沒準備當然被刷掉、獲選報系培訓主播卻從沒播過任何新聞…

一直到這幾年，我才鼓起勇氣開始進修聲音表達，我常常在想，如果當年我選擇「劣勢原則」，一鼓作氣補足不足處，會不會今天的道路很不一樣？

「劣勢原則」指的是知道自己不足處，所以選擇直球面對，補足短版。

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➂比較原則：

其他人怎麼選呢？跟我同樣條件的人，都會做怎樣的決定？

有些人對自身長處或不足處，也許不是太清楚，這時候用客觀條件來比較，也許是不錯的參考方法。

例如，其實當年考進聯合報時，我根本還沒研究所畢業，打算再花一年把論文寫完、幫老師寫研究案。

剛好，有朋友要報名，我想「他敢報名，我應該也可以吧？不然我去考考看？」沒想到就考上了。

「比較原則」有點像是跟風，看看別人、想想自己，也許也會是不錯的選擇方式。

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➃願景原則：

我想要成為怎樣的人？未來想過怎樣的人生？放眼未來的運景，看待現在一切選擇，就會很不一樣。

當年跟我一起考進聯合報系的71位同事裡，如今僅有個位數還待在報系服務。離開的人去了哪裡？真的都是混不下去才走的嗎？

不見得。離開的人，有人到了電視台當主播、有人成了知名編導、有人開了餐廳、有人當了大學教授、有人進了跨國企業…不同位置上，依然發光發熱。

喔，對了，如果你好奇，當年跟我一起考聯合報的朋友後來怎麼了？他沒考上，但現在他是一家連鎖教育機構的大老闆。

「願景原則」是從未來看現在，每個人，都有自己的未來，自己的路可以選擇。

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▌讓每個選擇成為無悔的決定

什麼工作都可以做，還是你不知道可以做什麼？

所以，人生可以再有一次選擇的機會，我會怎樣選擇適合的工作？找到自己可以發揮的位置呢？

我喜歡我現在的選擇嗎？我後悔我曾做過的決定嗎？

我想，只要是深思熟慮過的選擇，在每個選擇裡都奮力付出、努力學習，就算在泥濘裡跌倒了，也一定要抓一把土才往前走。

下一次，我可以跌倒的少一點；下一次，我可以跑的再快一點；下一次，我終於知道我要什麼、我不要什麼……。

這樣，不管是怎樣的選擇，都會是無悔的決定。

祝福你，找出自己的差異化，透過四大原則昇華決定品質，在職場上自信前進。

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