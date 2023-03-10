職場上的女性應自持自重 方能立於不敗之地

《向風而行》是一部以民航為題材的電視劇，由王凱、譚松韻主演，屬性為：【都市勵志】，講述「鷺洲航空」的故事。這部劇中很多情節，對於人性以及社會觀感，諸多著墨，特別是關於性騷擾問題，值得當成案例來剖析與探討！

曖昧的態度是禍亂的根源

不管是言語或行動，「曖昧」，從來都是人際關係的隱性毒藥，藥劑一不小心觸碰開來，將會是不可收拾的場面。人與人之間，話不說清、意不挑明，是最容易產生誤會的，加上如果又帶點若有似無、似是而非的肢體語言，更是引起誤解的關鍵；不管是職場、男女朋友、家庭成員之間，都是如此。特別是異性之間的相處尺度，更需要清清楚楚、明明白白的！

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空姐語珩個性怯懦、怕事。有位白金卡客人（劇情沒刻意提到他的婚姻狀況），但他態度明顯的想與語珩有近一步的接觸，向語珩索取電話與排班表（之後更是刻意配合她的航班搭乘）、要求到酒店見面、送禮物。

語珩一次又一次不敢拒絕，她怕對方生氣、怕他投訴自己服務不佳，但這樣的表現，讓對方誤以為她是默認自己的追求。等到對方要求更進一步時，語珩只能哭求同伴幫助，並謊稱某位同事是自己男友，請對方別再騷擾她。這樣的說詞激怒了顧客，大罵語珩明知道被追求，也一次一次的答應各種請求、收禮物，現在才當眾說自己有男朋友，還說是被騷擾！（劇情雖沒陳述事後，這位客人有無投訴，但很明顯的是，整個事件讓他很不滿！）

怯懦與畏縮，讓人有機可乘

有一位性騷擾慣犯，一上飛機，便精準鎖定語珩是他今天的獵物，刻意裝傷博取關心與攙扶，就有了初步的肢體接觸。

接著在空姐送餐車行進中，故意將手伸出走道，很自然地碰到空姐夏至的後腰下方，夏至雖然愣了一下，但因對方有立即道歉，所以也不以為意。

之後他逮到機會，將魔爪伸進語珩裙下，並不停撫摸她的大腿，進行性騷，語珩當下很驚恐、難受、委屈，但更多的卻是不知如何是好的態度，讓性騷擾者也很得意。女性怯弱的表現，往往讓性侵犯或性騷擾者食髓知味、得寸進尺！

姑息只會養奸；惡行不除，只會種下無盡循環的惡果

祁玉勸語珩，我們這工作難免會遇到騷擾，忍一忍就過去了。程霄義正詞嚴地否定這種說法，認為職場性騷事件不容姑息，於是在她的智謀下，錄到對方親口承認惡行的口供，並在眾人陪同下，犯嫌向語珩低頭道歉。

至此，原以為這趟飛行，犯嫌應知道收斂，不會再犯。豈知，他要回座位之前，邊走邊抱怨「這次」怎麼這麼倒楣，程霄認為此人應為慣犯，為防他在行途中，伺機再犯，便通報航警上機帶走惡人。

程霄此舉致使班機延誤起飛，此一延誤讓班機巧遇天候轉變而被迫停飛，引起機長、乘客諸多責難與懲罰。雖然正義使者有時不討好，但是明知有性騷慣犯在機上，要放任他繼續騷擾別人？還是勇敢地出面阻止這樣的惡行？的確是人性與勇氣的大考驗。

想以手段獲取多金男性的青睞，實則亦為性騷擾

空姐祁玉抱持釣金龜婿以安終身的心態，不斷在一次次的航行中，鎖定白金卡客戶，尋找多金男士，除了用自己的經驗與眼光去觀察，乘客是否為她所想要的金主之外，她也特別留意其他空姐與乘客的對話，或者是乘客與乘客之間交談的內容；甚至不惜主動上前去示好。

祁玉鎖定明星、董事長、穿著體面的人士，只要目標出現，立刻補妝、示好、刻意出現在目標之前。

某次，她不僅主動接近乘客，噓寒問暖，當接過對方的外套還順手摸一摸，並以試探語氣說「面料真好，您太太真有品味」，男士回答：「我到現在都不知道我太太在哪裡？」且不管男士真的不知道此刻老婆在哪裡，也許吵架中，也許各自出差很多天未見面，當然也有可能是男生也想釣條美人魚，享享豔遇，總歸這話並未說明自己單身。

祁玉卻藉工作之便，趁機在乘客的西裝外套，塞進自己的名字與聯絡電話，同時寫下「您的仰慕者，祁玉」字句。既然這個社會追求男女平等，那麼祁玉的行為，也算是一種性騷擾吧！

乘務長接獲對方老婆投訴，雖然祁玉說是對方自己說他沒太太的。但顯然是自己被奢華的利益矇昏了頭！由於騷擾證據確鑿，連同之前曾在網路散布，關於南亭與程霄之不實言論，毀謗自己同僚之錯，公司予以免職，終身不錄用處分，不僅在同事面前抬不起頭來，最終還丟掉了不容易爭取到的工作機會，實在是不值得！

空姐就是一份工作，並沒有比別人低一等或高一等，自己應守好分際，不能讓乘客予取予求或威脅，當然也不能自貶身價，投懷送抱！女性在任何職場，都應自持自重，方能立於不敗之地。