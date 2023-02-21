從離婚單親媽媽到女企業家 創造出屬於自己的兒童食品王國

從單親媽媽 到女企業家

從單親媽媽，到女企業家，42歲的林靜敏（Jamie Lim）靠著與深具來的親和力與銷售能力，以及後天的努力不懈與堅持到底的毅力，在兒童食品領域闖出一片天，推出了馬來西亞首家線上兒童冷凍食品專賣平臺，深獲父母們的喜愛。

從單打獨鬥臉書賣貨，從家裡的小廚房到如今擁有自己的小廠，林靜敏一路走來，有自己的努力，也有貴人的幫助。「每一件發生的事，都是一件好事，思想正面，不因挫折而放棄。」

創業初期的辛苦 換來今天豐盛的果實

Zoey’s Homemade創辦人林靜敏談到創業初期，是從天然雞精粉開始。起初研發這項食品時，並不是為了賺錢，而是為了給當初僅7個月大的女兒增添營養。

後期，因婚姻觸礁，急需一筆錢爭取女兒的撫養權，為了增加收入，開創了自己第一份兼職事業，銷售自製的「天然雞精粉」，令她感到意外的是，首個臉書貼文就賣出了百多罐，信心大增後，她開始全職專注在線上兒童食品。

林靜敏回想當初，她試過獨自一人帶女兒到市集擺檔時，忽然遇到一名客戶問她「妳的夢想是什麼?」讓她頓時愣了一下。後來，這名客戶成了她人生中的貴人，投下了12萬令吉的資金，再加上自己的資金，開創了Zoey Food Supply Sdn.Bhd.。

由於本身是單親媽媽，因此更能體會媽媽帶孩子的辛苦。不忘初心，開創事業，持續事業，秉持著2大使命，第一：提供便捷營養兒童食品方案、第二：幫助媽媽群創業，相互成長。

林靜敏提到，媽媽可以一邊照顧孩子，一邊工作賺錢。每名媽媽都拿出自己的「拿手食譜」製作出不同的食品。她說，採用Zoey’s系列食品，通常在短短的30分鐘以內，就可以烹煮出5至6道菜餚。

從採用100%雞胸肉製作的雞肉塊、100%豬前腿豬後腿及雞蛋等食材製作的午餐肉、低鹽份醬油、營養果蔬麵、果蔬小饅頭、果蔬魚餅等，從冷凍食品、健康零食，再到方便醬料，每一項都嚴謹控管。

擁有馬來西亞衛生部所頒發的家制（Homebased）衛生標誌認證，Zoey Food Supply Sdn.Bhd.旗下品牌的Zoey’s Homemade，生產超過50種食品，由30名愛心媽媽組成的「媽媽軍團」所製作出來。創意可愛的造型，營養豐富可口的食品，深受媽媽們與小孩的歡迎與喜愛。

在食品製作過程中，身為媽媽的林靜敏，堅持3無理念，即是無味精、無添加色素或添加物、無防腐劑。在無防腐劑的情況下，肉類可保存6至8個月，饅頭包類保存最多長達3個月而已，因此鼓勵媽媽們儘快吃完。所有的食品都是由勤奮的「媽媽軍團」每個星期新鮮製作。

採用天然食材製成果蔬泥

採用天然食材製成的果蔬泥，色彩繽紛又健康。為了吸引並增加小孩的食欲，Zoey’s Homemade可謂費盡心思，在造型及顏色上，設計得小巧可愛又繽紛，連大人都忍不住被吸引呢！

黃色是採用金瓜、紫色是紫薯、青色是班蘭葉菠或菠菜、藍色是蝶豆花、粉紅色是火龍果等，製成果蔬泥給食品上顏色，漂亮又健康。林靜敏表示，身為媽媽，當然希望研發出好吃便捷又營養健康的食品給孩子吃。

如今Zoey’s Homemade和媽媽團隊們，已研發出超過50種兒童食品，提供一個非常棒的飲食方案給現代忙碌的父母。

眾籌集資擴大事業

擴展事業的契機，是在一次林靜敏參加了「圓夢工廠創業大賽」獲得了冠軍後，在導師的提醒下，專注經營線上事業。

疫情期間，線上訂單大增，除了已為顧客所熟悉的「天然雞精粉」，推出的新品小饅頭也在1小時內售出200多包。今年6月，透過眾籌方式集資，繼續擴大事業版圖。

林靜敏畢業於商業管理榮譽學士，在未經營線上兒童食品之前，本身就有超過15年市場營運工作經驗，如今創造出屬於自己的兒童食品王國。