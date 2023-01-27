職場篇《上司主管圖鑑》 順著主管的毛摸很重要！

出社會工作深知不可能讓每個人喜歡你，同樣的你也不會喜歡每個人，面對爭議除了溝通、同理、協調、理解，背後如果有部門主管或是頂頭上司的意見，事情的進展會有所不同（先不討論空降主管與資深員工的角力）；事緩則圓有一定的道理，但順著毛摸更為重要。

我遇過一位身材高大的M老闆，橄欖球員出身心臟很強，指令下達果決明確。他不只一次告知大家「我們身處網路環境，變化一定要快，畢竟網路三個月等於一年一年」。當時台灣的網際網路才開始發展不久，有許多創新的體驗服務等待習慣建立，我們正處於練兵的階段。

M老闆對基層主管也願意充分授權，有次會議後我請教他為何放心交辦，他淡淡說：「我會授權給你的事情，再怎麼樣最多就是失敗而已，公司還有我扛啊，怕什麼！」想想也是，能造成公司影響重大後果的事情，怎麼輪的到我傷腦筋呢。

剛進入業務工作領域時，承蒙好好先生G主管的賞識順利入職，上任後有次閒聊他說「當時因為看到我的背景與他相似，因此選擇沒有相關經驗的我」。哇，終於知道我當初出線的原因來自貴人運和眼緣，還好日後的工作推動與業務績效，沒有辜負他對我的期待吧。若是有的話，與那些說過我負責的官員完全不同，我已經自請下台負責了！

也有遇到暫代（後來兼任）部門主管的Y sir，或許是因為組織運作都已經上軌道，也可能是性格使然希望部屬凡事要靠自己，自立自強（去跟你老闆說！），所以採取佛系管理規範運作，好家在，遇到事情我真的會說，說到主管要我不要再跟老闆說了！

我有三次職場上司是女性，L主管對我的要求很簡單，達成交付的任務就好，要怎麼做、靠什麼方法達成，一切都交給我決定，只要順利完成指令就好，其他時間和流程我自己看著辦。不過話也說得明白，若是不然，就會要我做到符合所領取薪資報酬該表現的結果。

曾經是客戶變成任職上司的S主管，很遺憾身分轉換後，隨著時間發展美好的幻夢破滅，公司文化與職務認知有了衝突，當時我也沒有好好處理，在一次私下會議中與老闆爆發口角後選擇默默離去，對始終維持優雅態度的S主管也算是種解脫。

R主管就讓我有些頭痛，喜歡找我闢室密談嚼舌根，私下責怪不受控的員工，即便她們已經離職後，仍會口出惡言罵給我聽，然後話鋒一轉聊起她的外籍男友和私事！天啊，這些可以不要告訴我嗎。直到任務轉換後我想脫離她的掌控，這下我反而變成不受控的員工，於是總會有些風聲傳來。

拍主管的桌子、跟老闆嗆聲，在後來棄業出走的日子，曾經深刻反省覺得自己實在很不成熟，難怪在我當主管時期，也被孩子們私底下怒氣發洩，這應該算是業報循環吧。

#職男茶葉蛋

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