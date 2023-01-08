工作不快樂？人生必須同時做三種工作才會幸福？內在原力教你用工作「增福」

我曾經以為，如果一生可以只做一個工作，是最幸福的。後來。我才發現，原來真正的幸福，是我們懂得斜槓、兼職，同時做好三份工作。

前不久，參加了一場學習團體聚會，好多只在線上一起上課的朋友，終於見到了面。彼此聊過之後，才發現現實很想像，落差，差很大。在網路上以遊戲化引導思考著稱的Alan，徒子徒孫眾多。但其實，他是心理輔導領域專家，每天都要幫人排解煩悶，只有下了班以後，才是真正的做自己。

看來健康陽光的Emily，總是笑得很開懷，坐在桌子盡頭也能聽到她的爽朗笑聲。一直以為她是飛輪教練，但其實她真正的本職是大公司行政人員，下了班後才是第二人生的展開。

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另一個超認真的同學Ben，白天是學校老師，每天誨人不倦就算了，他還同時參加5個讀書會，假日依然勤奮學習，精力神High到最高點。這真的太難想像了。

到底哪個才是他們真正的身分？到底哪個才是他們真正的職業？把自己搞那麼忙，不累嗎？他們紛紛搖搖頭，告訴我「有些工作是賺錢的，有些是興趣，有些是讓自己開心的，都很重要啊！」看著他們閃閃發光的模樣，我突然懂了。

過去，我們把「工作」定義的太狹隘，以為只有侷限在某一家公司，被正式任用，領有薪水才叫「工作」。但其實，工作可以以很多樣貌存在。

剛好，在聚會前幾天，老師導讀了愛瑞克撰寫的暢銷書「內在原力」。

書裡就提到，人必須同時從事三種工作，才能夠保持各方面平衡，走得長久。

這三份工作分別是：有金錢收入的工作丶無償的工作丶自我實現的工作。

例如我對畫畫充滿熱情，但為了繼承家業只能投入餐飲業。我可以將我的美學熱情用在餐點裝飾、餐廳布置上，或是下班後進修繪畫，甚至成為教孩子繪畫老師。

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但，要掙脫這樣慣性枷鎖並不容易。

我可以嗎？別人會怎麼看我？我會不會做不好？都那麼累了有必要嗎？

很多時候，限制我們的，不是我們做不到，而是我們早已經習慣放棄嘗試，放棄讓我們變得更幸福的機會。

內在原力告訴我們，只要改變設定，學習「覺察」現在，與「接納」自我，我們就可以發揮內在原力，開始改變。

別忘了，超人的偉大任務，都是下班後才開始的。

別怕自己做的工作太枝微末節、無法舉足輕重。

內在原力也鼓勵我們，「這個宇宙太大，大到絕對可以容納任何人的工作」。一生只做一件工作，有收入而且可以做得很開心、很有成就感，那是再棒也不過。但如果事與願違，也許我們可以透過斜槓，為人生展開別的可能。

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前提是，我們不用「征服 」心態去看待工作挑戰，而是用「增福」心態來為人生設定目標。

如此，就可以同時做好三份工作：有金錢收入的工作丶無償的工作丶自我實現的工作，用斜槓職涯為自己和他人的人生增福。

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