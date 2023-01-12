尚未頂到職場天花板前 狹窄升遷樓梯你會怎麼爬？

工商社會時間緊縮，與朋友的互動大多透過數位工具，跨越地理距離的限制，即便如此談論的也僅是生活片語。忽然間心血來潮，提議針對一張照片說故事，來玩一下文字接龍。意外的有了這一篇共同創作的文章產生……。

文字接龍

這是一道職場人生的長梯，由下往上抬頭望，看似無阻礙，只要一步步安穩的拾階而上，登頂的時間指日可待。但是，你以為這就是未來的40年嗎？

年輕人就是年輕人，童話故事裡沒說的還很多呢！隨著樓層往上，你的身軀會日趨沈重，即使克服沈甸甸的步伐，終於到了最頂端後，你就會發現……，以下歡迎文字接龍。

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後來，我在臉書上的一篇短文，後來引起朋友們的紛紛迴響。

到了頂端會發現……

「過了40膝蓋就開始退化，天氣變化時更有感。」身兼工作與家庭的職業婦女有此一言，直覺考量的是年歲所造成的身體退化，果然是務實理性的工作者。恰巧我最近深受其擾，上下樓梯都有痛楚，保養之必要職場之久長。

「樓梯是給人走的，有些人是電梯」、「人家早就搭電梯上樓了」、「原來從來沒有爬上樓梯過」。也有朋友深暗職場裡的直升機文化，按部就班的往往是沒有關係的大部分人，如同先前發表《職場阿修羅，究竟是怎麼一回事？》的內容。

也有充滿智慧的友人提到「發現走錯幢了」、「我知道了！它其實是潘洛斯階梯！」、「搞錯了，這根本是下樓啊」、「你以為是上樓，其實是下樓；你以為是3層樓，其實是18層地獄」！這些深刻且富有哲學意味的隱喻，象徵朋友們在職務歷練上有極為刻骨銘心的體會，大家辛苦了。

「發現只是夢一場，醒來以後繼續爬原本的樓梯」、「步步高升，想往上就是得繼續爬，爬到最高點，心中有爬爬」，安分守己做好份內事，勇往直前全力以赴，很棒的精神，一樣有朋友奉此為工作圭臬。

學長說「終點也是起點」，不禁讓我想起2013年的電影《地心引力 Gravity》有句台詞這樣說「起飛就是降落」，似乎直指人生的絕妙奧義！而學姊也很直白說「車鑰匙忘記拔！門鑰匙也在上面」，職場需要貴人引道，就像內應一樣通行證只是個形式罷了。

老朋友說了一句「發現那不是終點，是另一段階梯的起點」，真是妙哉，其實當下我就是這樣想的，以為到了頂點可以喘一口氣，才發現這只是另一個起點，就像那年我們一起攀登合歡東峰的場景。「就會發現你回到了原地」如同學弟所言，永無止境的循環將直到不玩方休。

最後承蒙施主指點：「原來，站在頂端看盡人間風景，並沒有想像中的那樣美好，曇花一現霎那逝去。由高處俯瞰，無論看見的是善惡美醜也好，貪嗔癡慢疑也罷！人生三千繁華，彈指之間盡化作一捧黃土，誰也帶不走這人世間的愛恨情仇，把握珍惜當下的一切，不讓自己心中有所遺憾才是最真實的人生路。」

或許換個角度看，如果身處上方的你我是一塊肥美的肉，下面就會有張牙舞爪的妖魔鬼怪想吃下肚；如果我們不過是塊爛泥，過門不入的眾生比比皆是。這條道上風景美醜與否，都看自身如何修為了。

#職男茶葉蛋

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