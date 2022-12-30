職場打拼那些年 老闆召見談話的二三事

職場打拼跟婚姻生活的關係很像，一樣有進入門檻與保鮮期限。「一昧的想我要什麼，你應該怎麼做」，這樣的心態不易經營長久。有問題並不可怕，好的 Solution 是攤開來放在桌上，一起面對想辦法解決。如果兩方無法往前進步，那麼自然會有一方先拉下車鈴響。

雖然職場生活一路走來都是受雇員工的身分，換過不同領域的工作與職務，也有多次參與高階主管開會討論決議的時候，這時候除了理解公司面對市場必須有果斷的決策外，也要站在部門同仁的角度考量適時發聲，站在抉擇線上想要兩全並不容易。

有次因為A公司的董事會決議將我工作執掌的部門獨立成子公司，而上班地點也會有很大的變動，畢竟影響的是上下班的通勤時間。趕在決議公告前，我先試著與部門同仁說明原由，並探詢她們內心的想法，同時紀錄大家的需求向上回饋。

沒想到這個舉動老闆知悉後非常不悅，認為身為部門主管竟然無法與公司同一陣線，直接判定我失格。

還有B公司的高層組織重整，新任總經理由原先的業務副總高升就任，當時我面臨職涯的十字路口，正好接獲理想公司錄取的職缺。帶著這份幸運歡喜之心向公司遞交辭呈後，總經理直接召見告知：「我才剛上任位子都還沒坐熱，就收到你的辭職申請，這擺明是不給我面子。」當時聽聞後這下可就尷尬了。

前面兩次事件都在我仍年少輕狂的時代發生，事情沒有好好思考在前，收尾沒有技巧處理在後，多少歸咎個性不成熟的心態使然，畢竟當時對於向上溝通這門課還不當它一回事。

然而，直到轉換多次的職場跑道後，我對自己有更深層的認識，不管是一時的意氣用事或是不懂深思熟慮的人生哲學，類似的事情總是一而再發生，這是我的人生功課，也是這輩子要突破學習的課題。所幸我的貴人運總能逢凶化吉，或許也是祖上積德庇蔭子孫的功勞吧。

當老闆的格局與眼光，往往遇到事情更能展現處事作風，這一路上我跟過的老闆各有所長，也從他們決斷的作風見識江湖一點訣，無關是非沒有對錯，純然是經營者的氣度和魄力。

值得跟隨就從旁學習，不適合共事的話也早日下車，或許雙方於其他領域的合作更為適合。

#職男茶葉蛋

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