新時代女性在職場首要充實實力 開創自我存在價值

有句寓意深遠的禪語：「花若盛開，蝴蝶自來，人若精彩，天自安排」，很適合用於性別平權時代的新女性。生活在這幸福的時代，女性若還停留在高呼爭取男女平等的口號階段，便是不智之舉；很多實例已明確告訴我們，這個時代講求的再也不是男女平權之爭，而是實力之戰了！

2022年九合一大選，出線的女性縣市首長席位，已與男性分庭抗禮。諸位女性縣市首長當選人，無不是藉由平時在基層腳踏實地的經營，才能獲得選民神聖一票的支持，當選就是實力！

2022年12月1日，卡塔爾世界盃分組賽末輪，哥斯達黎加對德國，是歷史上第一次，在場上執法的裁判團，皆為女性；斯蒂芬妮·弗拉帕（Stephanie Frappart）也是男足比賽，首位擔任主裁判的第一位女性。能在極需體力、耐力、判斷力與專業力的足球場上，擔任男子組的主審裁判，對於一個女性而言，這是要何其勇敢、何其有實力才能辦到的呀！

Image from freepik 分享 facebook

很多球評與球迷一致認為，這些女裁判們，扎扎實實的以自身修為讓外界知道，體育專業不是以性別做區分，只要準備充分，不論男性或女性，都可以接受艱鉅任務的挑戰。

秦施是個自信又有能力的女律師，卻是處在一個不給單身女性員工晉升機會的職場，就連一般的聚會，也是謝絕女同事加入。於是她立下豪願，一定要晉升高層，改變這個職場不合理的現狀，「她要讓主管認可女性的工作能力，不在於已婚或未婚。」、「也要男同事認同，女性並非只適合經營家庭，而職場的巔峰，也不會永遠是男人的天下！」

男同事的見解

一、認為職業女性的存在，就是不合理的，相夫教子，自古就是女性最重要的事業，現在社會情況是男男女女都投入就業的大軍，事業賺錢第一，家庭第二，結果生育率降低、職場競爭激烈，如果讓已婚女性，都退出勞動力市場，不僅可以解決生育率、就業率，還能創造家庭和諧，給孩子們創造一個最好的成長條件。〈在場多數男性點頭認同〉

二、女性在於事業和婚姻之間，出現矛盾時，往往都會選擇家庭。

秦施的回應

一、個人覺得：所謂的會者不難，難者不會，智慧會讓人變得更性感。

二、夫婦易地而處，男性願意嗎？能勝任嗎？

秦施：您太太工作嗎？幸福嗎？滿意嗎？

男同事：她沒工作，但肯定幸福！我太太是南大心理學碩士，不僅把家照顧得井井有條，在教育孩子的問題上，也是幹得非常出色。她不只一次提過，當年讓她拿了高分的那篇論文，遠沒有今天這個家，能讓她有成就感。

秦施：小時候吃西瓜，我大哥總是用勺子，挖取中間那一小塊吃掉，然後剩下的都留給我，我當時特別感動，覺得哥哥對我太好了。所以有一次我就把中間那一小塊吃了，剩下的都留給他。我才發現，西瓜最好吃的就是中間那一塊。

通過這件事，我明白一個道理：要分辨一個人，是不是真心對你好，你就跟他交換，看對方是不是也同樣高興？所以，如果您太太給您提供同樣優渥的生活，你是不是也能安心回家，開開心心的做一個家庭主夫呢？

〈男同事啞口無言，半晌說不出話來，其他人冷眼等著看收場〉

男同事：不是我不願意，是我覺得我不勝任，如果拿家庭上的任何一個問題，來讓我和我太太去處理，她一定會做得比我好。

秦施：所以幾個億的併購案，對您來說易如反掌，但您卻無法勝任，比如說照顧孩子、打理家務、照顧老人這樣的工作。

那我是不是可以理解成為『家庭工作，難於社會工作呢？』所以您之前說的，讓職業女性回歸家庭，那不就是變相的升職減薪嗎？我覺得工不工作，完全是個人意願，跟性別無關！

〈男同事再度啞口無言，高下立判，其他男士也心知肚明，相視而笑。〉

秦施：況且事業跟家庭出現矛盾時，並不是只有女性會面對選擇。

秦施：小譚，如果你的女朋友以不結婚為條件要脅你，讓你事業跟家庭二選一，你會怎麼選？〈男士陷入思考，無法回答。〉

大方，你太太跟你說，生活壓力太大，希望你能減少工作，多回家陪陪孩子，不然就離婚，你會怎麼選？〈一樣無言。〉

老沈，你老婆希望為了唯一的女兒，移民留學，你去不去？

〈一樣嘆氣，尷尬的挪動身軀。〉

秦施：其實我走到今天，每一步都不容易，職場對於職業女性，是有玻璃天花板的，不僅在律師這一行，每個圈子都是！這二年生育率一直在下降，就是因為有些公司，對職業女性太不友好，我們既要承擔繁衍的歷史重任，又要像男性一樣，經濟獨立，上班能升級打怪，下班帶娃做飯， 你說這容易嗎？

〈原本想為難秦施的男同事開口認輸。〉

「追求」是從自我的角度去衡量利弊得失，但往往忽略了，事物內在原有的微妙規律，導致常常無功而返、事與願違。「吸引」則是從完善自我、充實自我為基底，孕育能順應時代潮流與掌握趨勢脈動的自我，讓事業與成就來敲門。與其拿張蝶網滿園追撲蝴蝶，不如辛勤栽植滿園花卉，留置被花香吸引而來的蝴蝶，長期在園中翩翩飛舞。

新時代女性，在職場上應該汲汲爭取的，並不是地位或機會，也不用再打著追求男女平等的口號，要求給予；而是要充實自己的實力，開創自己的存在價值才是！