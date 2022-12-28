不開心的工作應該持續下去嗎？職涯專家教你三個方法破解職場困境

「為什麼麻煩的事都丟給我，怎麼不找其他同事？」「處處都針對我，我到底哪裡惹到他了？」「老闆真的很難取悅耶，挑三揀四的要怎樣才滿意？」年底到，不少人蠢蠢欲動，糾結是不是要揮別不開心的工作，開始找工作？

職涯專家藍如瑛接受失敗要趁早-張念慈的「失敗學學失敗」節目專訪，針對「不開心的工作，還應該持續下去嗎？」提出她的觀察。

▋職場開心非常態，不開心才是常態

藍如瑛表示，輔導過許多求職者、學生，常常抱怨職場環境糟糕，自己遇人不淑，更因為工作不開心，而讓熱情消滅，工作時情緒容易受到影響，詢問她該怎麼讓自己的情緒穩定？

藍如瑛表示，很多人說工作不如意事十之八九，但其實不開心的事「是十之九點九啊！」不是只有你不開心，你的同事、主管可能都有很多不開心的地方。

「職場開心非常態，不開心才是常態」先接納這個前提，心情就會比較坦然。

接著，找出不開心的來源，來來自老闆的指令不明確嗎？還是客戶要求太超過？還是工作內容超過自己能力？只有知道不開心的原因，才能辦法針對問題找出解方，問題解決了，心情就會穩定下來。

▋遇到難相處的同事或主管，跟豬打架只會滿身泥濘

職場不開心，常常是因為遇到相處不快樂的同事或主管，遇到刁難人的同事或主管怎麼辦？只能夠默默接受嗎？

藍如瑛搖頭，每個人都是有選擇的，絕對不是只有默默接受一途。

首先，要記得職場上「別跟豬打架」遇到不講理的同事或主管，與其被對方情緒牽著走，不如告訴自己「對方就是一頭豬，我可是人呢，為何要跟他打架，一起滾泥巴？」

只針對事情和對方溝通，忽視對方不合理的情緒或言語，不影響自己的美麗心情。

如果還是無解，又很喜歡現在的公司環境或薪資福利，也可以透過轉換部門、或是工作項目的方式，讓自己避開和當事人相處，找尋別的出路。

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▋轉換跑道前，先思考三件事

如果已經接納不快樂的職場是常態，也用「別跟豬打架」的高EQ去跟難纏的同事或主管相處，但用盡一切努力，似乎還是沒有幫助，不開心的工作，該持續下去嗎？

藍如瑛建議，可以先思考三件事：

1.首先，這份工作我學到該學的東西了嗎？

公司在應聘人才時，最怕頻繁換工作的求職者，很容易被貼上草莓族的標籤，如果這份工作只做三個月，建議你多學一點東西再走，以免被認為定性不夠，對未來資歷只會扣分。

2.再來，我試過一切努力解決問題了嗎？

有時候，一份工作不開心，其實只是很多問題沒有被理清楚，我們尋求前輩、人資部門、或是資深同事的協助了嗎？有沒有可能，一個問題解決後，就海闊天空了？

試過一切努力解決問題，才不會留下遺憾，因為誤會而分開。

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3.最後，我有更適合的工作選擇了嗎？

疫情加劇產業變遷，勞動市場供過於求，建議求職者不要貿然衝動離職，尤其是十一、十二月職缺較少，加上年終獎金的發放，建議過完農曆年後再換工作。

「騎著笨驢找好馬」是比較好的策略，在不開心但還算游刃有餘的舊工作上，慢慢尋覓更適合自己的新工作，以免待業期過長，造成生活經濟負擔，更不利下一份工作求職。

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