雖然藏身車廂像穿了一套盔甲 但終究是要下車！

清晨上車，我總無法立刻發動引擎。

往車子走去時，心已在下沉，是刻意的，沉到水底的心，才安靜、平穩。一日之始，彷彿大戰在即，紛紛擾擾的訊息將會湧入，還有那些進進出出的文件，來來去去的人，形成的軌跡勢必把我身心分割為片，這一片你的，那一片他的。我要把心沉下去，藏起來，但它始終忐忑，直到拉開車門，遁入車廂，門悶聲一響關上，封閉起來，像把那些吃人的末日喪屍隔絕在外，我才能有片刻安穩。也只是片刻。就算只有片刻。

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早餐的咖啡因才剛隨血液沁入腦際，開始清醒地知道這是逃避，還是得打開手機，檢視一日流程，大略擬一擬作戰計劃，把需要預先交代的工作發訊出去，車廂變成一人的指揮中心。未幾，嘆一口氣，打開手機遊戲，看看我那虛擬的城市還欠缺哪些建築材料，開始投入生產，也許到下班時便能再擴展城市的版圖。放下手機，大概是時候開車了，輕按發動鈕，車子輕吼一聲，輕得像嘆息。

行駛中的車子像開戰中的辦公室，在川流不息的公路得時時對路況反應，但都是自動的反射動作了。偶爾有靈感會在搖晃的車子裡滾出來，寫作的、工作的、生活的，無法筆記，總提醒自己必須記住，卻往往在下一個轉彎就不知滾到車裡的哪個縫隙，一時找不回來。流動的車子，彷彿留不住那些什麼。

到了公司，熄掉引擎，安靜突如其來，彷彿退潮以後時間突然凝固。我沒有立刻下車，不捨得。路上忘了的思緒，試圖再在腦海翻找一回，但常常還是無所得，也許明知無所得的，不過是拖延面對戰場的藉口。

最後還是得開門，下車，一把拎起沉甸甸的背包，關門以後就不回頭。但歲月已追了上來，有時午後累不堪言，又會溜到這私密空間小睡片刻。

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下班上車就不會有這樣的猶豫，像個逃兵，趕在下一顆飛彈炸來之前潛逃，一離開停車場就似乎聽到身後傳來爆炸聲。然而回到家還是不想下車。家裡有人嗎？如果有，便又是要陪伴；如果沒有，那不過是從車廂小小的空虛，換過去更大的空洞，至少在車廂裡我有被包圍、被保護的感覺，像穿了一套盔甲。

終究還是要下車的，必須接受吧，人生是不斷的流動靜止流動靜止流動靜止流動靜止流動靜止……。