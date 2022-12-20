攝影師是男性夢幻職業？怎麼拍出好照片？揭密你不知道的攝影師秘辛

「早知道不要那麼認真念書了，應該去學攝影才對。」最近，有個名校畢業的竹科工程師跟我抱怨。

他說，公司的漂亮女同事，因為常跟一名會攝影的男同事約外拍，拍著拍著，女同事就被把走了「會攝影真的很爽，根本把妹必備、男性夢幻職業！」

這是真的嗎？攝影師真的超爽嗎？業界知名攝影師蔡禮安，接受「失敗學學失敗」節目訪問，對我搖搖頭說「攝影的確有很爽的時候，但爆累的時刻更多！」

▋又爽又痛的攝影師工作

蔡禮安原本在清華大學擔任公關，有穩定的薪水和令人欽羨的工作環境，因為對攝影的熱愛，決定不顧家人反對和擔憂，毅然轉職成為接案攝影師。剛出道當接案攝影師的時候，為了快速累績作品聲量，他投注積蓄購買好器材，初期跟其他攝影師合作，發揮公關人的特質，用心溝通每一次拍攝內容，贏得好口碑。

他逐漸打出自己品牌，也得到了許多國際大企業的賞識，許多知名品牌都是蔡禮安的服務客戶，更常出國專案拍攝。但攝影工作狀況多，燈光、流程、當事人情緒和表現、氣候……，都可能隨時變化，攝影師的危機處理能力相當重要，在在考驗攝影師的智慧。

蔡禮安曾經拍完一場活動，手臂因用力過度差點舉不起來、不斷發抖；他也曾在拍攝時遭遇大雨，毫無雨備的狀態下，兩台相機跟著報廢。

他拍熱鬧歡樂的產品發表會，也曾為癌末的客戶拍紀念全家福，深刻體悟到「攝影，其實是為你的客戶留下人生印記」。能為一個人、一間機構留下足以為他人紀念的印象，是攝影師最珍貴的使命感。

▋想拍出好照片學會三關鍵

很多人希望能夠拍出好照片，但畢竟不是攝影專業，要怎麼精進自己的技巧呢？

蔡禮安建議，把握三個關鍵：搞懂手機功能、勇敢下指令溝通、找願意分享的人。

1/首先，搞懂手機功能。不要迷信貴的器材才能拍出好照片，其實我們的手機功能比很多相機都還要強大。

先學習熟悉自己的手機功能，怎麼放大、縮小？怎麼調整明暗度？內建燈光功能怎麼用？不同尺寸規則按那裡？自拍倒數計時怎麼選？

把手機功能搞懂，拍照時就不會手忙腳亂，想拍好照片已經成功一半了。

2/再來，勇敢下指令溝通。

如果你是負責拍照的人，先和被拍攝的主角溝通清楚，希望對方怎麼擺姿勢部朝哪裡才不會黑畫面、對方想拍汪汪大眼還是長腿妹畫面？如果你是被拍照的人，不妨提供希望的構圖畫面給對方參考，人要拍多大？橫拍還是直拍？照片裡要有那些元素？

溝通越清楚精準，攝影結果的想像和現實就可以更貼近。

3/最後，找到願意和你分享的人。沒有人天生就會攝影，但我們的身邊一定會攝影的人。

找到一個你覺得他拍得不錯，對方又願意分享的人，問問他對拍攝的看法？甚至跟著他一起拍，彼此切搓討教，透過學中做、做中學的方式，就可以離「拍出好照片」更進一步。

想知道更多關於攝影師的秘辛？怎麼拍出好照片的秘訣？想知道更多精彩內容，歡迎上「失敗要趁早-張念慈」Youtube頻道收看影片。

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