開了眼界！新到任部門主管，竟開口跟我借錢

職場什麼事都有什麼都不奇怪，走後門、拿回扣、搞男女關係、小圈圈文化，這些沒有經歷也有耳聞，但當我遇上這一位誇張的部門新任主管，不僅開了眼界，也算是為自己的經驗值，累績些光怪陸離的紀錄事件！

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當企業感到績效不彰、成長停滯的階段，往往很容易會進行組織改造、內部重整的決策，我的職場生涯遇過不少次汰舊換新的場面。有的是往下整理，汰換不適任或不聽話的基層員工，重新招聘新血調整體質；當然也有資遣中階主管，要他打包走人為難堪的局面負起責任。

然在此提及的前任公司，採取先開鍘總經理及他的人馬，再由資方另找執行長與營運長接手。磨合期過程先進行約談再清洗適切人員，彼時業務部門主管離開，就從外部找了一位業界能手S總監進來，期許好好整頓後做出業績。

初始S總監先讓業務交出客戶資料表好了解大家跑的管區，再則以達成業績目標為前提，讓業務自行決定保留10個重要客戶。當時我配合作業後繳出客戶清單，但選擇不保留任何一個客戶，交由新主管指派分發。這下子S總監矇了，心想這是什麼怪招，莫非我在出題考驗他！

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後來他與業務一一面談，向我提了一個建議「調我去企劃部幫業務寫專案」，這樣一來我可以熟悉掌握全公司的重要客戶，二則協助他加速業務部門整頓。竟然我都放掉客戶管區全憑主管交辦，這個提議自然是欣然接受，說不定我會因此累積實力呢！

客戶資料掌握並分配管區後，接下來就是汰換不適當的業務同仁，並安排內部課程提升溝通技巧、學習對應話術。第一個星期紮紮實實的晨會、追蹤、週會、檢討，據說高層還挺欣賞這樣的組織氛圍。

而後某一天，大夥如往常坐在會議室等待開會，S總監穿著全套運動服，頭髮紊亂姍姍來遲。他開門見山說因為稍晚要去拜訪某運動品牌，所以全身才會穿著該品牌的運動服飾，並不是上班可以這樣穿喔！

會議結束後就帶我出門訪客，到了代理商門口的ATM先領錢，要我在車上等一下，不久後他就回來說已經與對方簡報好了，回去再跟我開會討論提案方向和撰寫切角。這莫名其妙遊了一趟車河，直到事後我才想明白。

再過了一段時間，風風火火提的幾個案子，開會時的數據都挺漂亮的。某天，他忽然拉我到角落說了個借錢急用的理由，月底發薪就會歸還，這時候離他到任未滿一個月。既然數目字不大、還錢日也不遠，於是我就慨然應允。

後來才知道這是積少成多的伎倆，S總監同時跟其他同事（也有3~5個人吧）商借不等的金額。因有同事礙於長官的情面不好拒絕，但自己手頭也緊又很擔心拿不到錢，某日中午和其他同事吃飯就提及了，因此這件事整個炸鍋。

借錢事件直接傳到高層的耳裡，一個新到任的業務主管，居然跟自己的部屬借錢。營運長立刻約談S總監確認此事後大發雷霆，要求他立刻還錢給部屬，並三申五令要求日後不得再犯。但東窗事發後他也待不住這間公司了，只好欠債還錢後自提離職，業務部門又重新歸零。

#職男茶葉蛋

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