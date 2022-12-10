職場甘苦談！如果可以我真的不想加班

「聽說我們的加班時數有被關切。」

時間是星期五的傍晚六點，同事 A子捎來訊息。此時此刻我還沒有下班，仍在等著客戶寄來檔案，好做接下來的工作，而就在五分鐘不到前，我才剛申請了今天的加班。

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「但我剛剛才申請了要加班耶！」我苦笑。

「據說上面的主管很疑惑，為什麼之前都不太需要加班，這幾個月換我們做後常常都要加班？」

老實說，關於這點我也是超級疑惑。身為一個得兼顧家庭孩子的職場媽媽，如果可以，其實我一點都不想加班。

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還記得面試時明明深知日商職場狀況，還是厚著臉皮問了公司的加班文化，直接在面談中擺明了希望能在工時內有效完成工作；主管們當然表示認同，卻也說了：「如果真的不巧下班前才有文件、如果真的有急的貨必須處理，還是希望你能配合完成。」

怎知，原來這樣的狀態不是偶發，根本屬於常態，文件永遠在下班前來、而信件永遠多如山。

「你到底是在忙什麼大事業？」對於我每個假日埋首工作無法帶孩子出去玩，友人全然不解。

老實說，我也不解。明明不是什麼偉大的事業，明明只是日復一日單純又單調的工作，偏偏這麼單純的作業竟不是交由電腦判斷，而是人為處理，於是得花費無數的時間精力一一對應；如若假日不加緊處理，就得輪到平日天天工作到深夜，兼且同時間還得應付如雪片般飛來的信件；如果不巧有事請假個半天，回來就得面對上百封未讀信件……。

那到底為什麼其他人不用加班？又或者，是沒有報加班？

當我親眼見和我一同下班的同事不肯打卡刷門禁，明言：「刷了門禁就得要報加班了。」；當我每個假日至少奉獻18小時在工作上卻無法申請加班、當我在一早開機時收到同事前一晚深夜發的聯絡信件，卻未見她們申請加班時，到底是不用加班、還是無法報加班？

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身為一個極希望能多陪孩子出去玩的職場媽媽，如果可以，我有多不想加班！我寧可帶孩子上山下海，寧可像母老虎追在孩子後面跑教她們有禮貌，寧可去露營去烤肉去摘橘子採草莓甕地瓜，去抓螃蟹或坐嚇死人的雲霄飛車，甚者是去累死人不償命的動物園……，我也不想加班！

但能嗎？若假日不先完成，就得換成平常日天天爆肝，然後為未完成的工作而焦躁，為一點點小事暴怒吼小孩。為了避免這樣的狀況，為難的媽媽只能犧牲假日，換取平日稍微的餘裕。

老實說，實際的加班時數遠遠超過申請時數的三倍有餘，但當這不得不加班的難處竟被質疑時，除了疑惑，更多的、竟是難過……。

如果可以，請相信，我真的不想加班！