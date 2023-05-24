從父親政治生涯 笑看政治人物的瘋、豐、烽、峰、風！

40年代，我的父親從他24歲起，在政治領域打滾了大半輩子，所留給我的不是錢財、不是名聲；只是一份感慨、一份對於政治人物終其一生，「瘋、豐、烽、峰、風」的感慨！

民主時代，讓台灣一年到頭，充滿大大小小的選舉；當然也充斥著抹黑、拆夥、合夥、利益算計、黨派爭權等亂象。50、60年代頂多是宣傳單、廣告車；現在的平台多不勝數，有公眾的政論節目、有黨派的電台、有個人的粉專，想不被轟炸，除非遠離3C，否則這類資訊，簡直是「氾濫」二字尚不足以形容啊！

是日，為了找一個適當的韻腳來入詩，映入眼簾的鋒字，無意間開啟了我的另類思路；再從近日年輕一輩的徐姓女議員，與較資深的費姓男立委，二人從同黨關係，演變至今處於針鋒相對的狀態，我想起了父親大半輩子的政治生涯，對他個人以及對我們家庭的影響，簡直可以用瘋、豐、烽、峰、風來概論政治人物一生從政的酸、甜、苦、辣、澀！

人來【瘋】：父親的交際應酬，散盡祖上積蓄，從我對政治有一點點感受與記憶以來，我的家常常像是菜市場一樣，但這些人都是來吃飯、談事情，而不是來付費買菜的！父親對政治的狂熱，就像人來瘋一般，越熱鬧，父親越high；母親越命苦，做不完的家事；孩子們越可憐，吃都吃不飽了，還要跟著做家事、招呼客人。據說40年代，拐進我們村子的鄉間小路二旁，有6成以上是我家的田地，但是父親撒盡家當換面子，到了我們這一代，沒有一塊田地是我家的，不用「瘋」字形容，還有哪個字更貼切呢？

人脈【豐】：父親經營的生涯，深刻烙印在我心中的是，那種年代裡，他靠的是「義氣」與「海派」，但他花的是祖宗留下的積蓄，讓黑白二道的有力人士，都能賣他面子，從中幫忙人家協調很多事端；但這種只支出沒收入的職業，讓我恨透了吃番薯湯麵裹腹、喝稀飯湯配黃蘿蔔的日子！

【烽】火漫天：來自於客廳中，父親為人調解糾紛時的聲量、氣氛；來自於選舉期間的緊張、忙碌；來自於廚房裡，父親對母親巧婦難為無米之炊的咒罵；來自於小孩子吵著肚子餓的哭鬧！

永無巔【峰】：政治癌控制著熱衷政治的患者，讓他們永遠保持對選務的亢奮狀態，讓他們永遠在忙著規劃下一個跑道、下一個更高的位置！我想，父親如果還活在這個總統可以民選的生態，說不定他也會妄想攀爬上去哪！

灰飛湮滅一陣【風】：一將功成萬骨枯，一身皮囊空留名，一聲無奈一抔土，一陣風吹霾歸途。有什麼好爭的！

或許，吾輩非魚，不知魚身處池中之樂也；吾輩非從政者，未能體會政治人物在政治圈中摸滾打爬的成就感！我眼中政治人物的生涯，自是不具有整體代表性；特別是年代不同、政策不同、社會環境氛圍不同。但終究是從一個政治家庭中長大的孩子，很想勸勸現今從政者，除了圓您自己的夢，去完成別人的事，總得留些時間與精力給家人，盡一盡您也是「家人」的責任吧！