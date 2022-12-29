戶外口罩解封 你外出戴口罩了嗎？

在現在戶外活動，口罩已經解封的時候，出門前，我還是會拿起口罩來戴。之前疫情緊繃時，有些不戴口罩的人成了異類，甚至引起爭執；現在戶外活動口罩解封，戴口罩也被拿來成為話題，戴與不戴，都是問題嗎？

讓我們從戴口罩最原始的目地來看好了，之前的口罩慌，是因為許多人幾乎把口罩視為鋼盔，以為有了口罩，就天下無敵，沒有口罩，就把自己曝露在危險當中。這也不能完全說錯，因為戴口罩的確是可以降低得到病毒的機率，包括感冒病毒等。也就是，戴口罩的目地是預防病毒攻擊呼吸氣管，除了新冠，還有感冒，還有流感等等。

那麼，從跨出家門就會面對各式各樣的病毒來看，戴口罩其實是個保護自己的動作。我有一位氣管比我還脆弱、敏感的朋友，在新冠疫情肆虐之前，早就有出門必戴口罩的習慣。這麼來看，有沒有新冠疫情，並不影響他戴或不戴口罩的習慣，因為他早就長期在戴了啊！

再來，就我平常看到有些人戴口罩的方式，也不盡然正確。大部份的人都能夠確實把口、鼻遮住，兩旁也沒縫隙，但我仍看到有一部份的人，疫情嚴峻時，他的確是戴上口罩了，但不是把口罩拉到鼻子以下，就是下巴。這……不是有戴跟沒戴一樣嗎？對這些人來說，「戴口罩」只是戴給執法人員看，戴個心安罷了。不要說新冠，也較易得其它類型的病毒。

如果明白「戴口罩」的目地其實是為了減少病毒進到我們體內的機率，那麼，在這時戶外口罩已經解封的時候，這個行為其實是民眾自主自發，想要保護自己的行為，被說「從眾」，或是「被習慣制約」，用口罩已經解封這個說法，去批評還在戴口罩的人，說個不好聽一點的，不戴口罩的你，能為那些想戴口罩的人，負責他們的健康嗎？

現在在戶外，戴與不戴口罩都是一種選擇，戴上之後，保護自己，也保護他人；不戴的話，享受沒有口罩遮隔的清新空氣，那也很好。

而戴口罩的人也不用視不戴口罩的人為異端，在戶外，口罩都已經解封了，不想戴，是對方的自由。

而不戴口罩的人也不用視戴口罩的人被習慣制約，或是「從眾」，如果這個行為是正確的，或是保護自己，「從眾」又如何？

至於法律規定人們要不要戴口罩的時機，讓人們嫌麻煩，覺得解封「做半套」，搞得民怨四起。如果以病毒仍然存在這一點，了解在何種時機戴口罩或取下口罩，才不會流於形式，就像先前規定戶外戴口罩時，還是會發生有人將口罩戴著，卻戴到下巴，然後露出口鼻的現象。這都是戴表面，而不夠了解戴口罩的目地。

如果能夠明白在什麼時候、什麼場合，自主自發的戴或脫口罩，不然戴口罩只是戴給他人看，而忘了口罩是在保護自己避免生病這一點，就不會有戴不戴口罩的形式之爭。倒是在形式上批評的人，會去思索這一點嗎？在戶外口罩解封的現在，戴口罩被拿出來說嘴，就是忽略了「戴口罩是為了預防疾病」這一點。

至於我，進入封閉空間，如客運或大眾捷運、計程車時，我想，我還是會戴口罩，畢竟，不講新冠病毒，不同的病毒還是存在這個空間。會過敏的我，冬天戴口罩還能夠讓鼻腔保持一點暖和呢！而人少的時候，我也會將口罩取下，做個深呼吸，啊！沒有口罩遮住口鼻時的呼吸，真是暢快啊！

另外，還有一點，就是之前買的口罩也有兩、三盒，不戴口罩的話就太浪費了吧？而現在又適逢冬天，對鼻過敏的人來講，還可以禦寒、降低過敏的機率，就先戴著囉！戴口罩，是戴在口鼻上，而不是心上，才能捍衛健康。