台中／坐擁夕陽美景與百萬夜景！九瀧唐景觀宴會餐廳

台中北屯市區有一間可以觀賞五星級夕陽，坐擁百萬夜景的景觀餐廳，就是位於大坑的九瀧唐景觀宴會餐廳，而且還是很特別的粵菜餐廳喔!

餐廳佔地寬廣，兩大戶外證婚主題，網美拍照熱景及戶外大草地。週五、六、日晚上有樂團現場演奏，菜色好吃景色宜人氣氛絕佳，馬上分享給大家!

我們這天是吃晚餐，特地5點就先到餐廳，為了就是要能一次看到夕陽與夜景。

餐廳有自己的停車場，而且位置不少。

走進餐廳，放眼望去多個可愛的裝置藝術造景，點綴著整片草皮。光是這些造景，就能讓愛好拍照者，拍上好多張照片。

小朋友來這也不會無聊，空曠的草地，可以盡情奔跑。也有一些搖椅、座椅，有空間能讓孩子跑跑跳跳，對於家長來說實在是蠻重要的。尤其小一點的孩子，一場飯局吃下來，難免2小時起跳，孩子坐不住時，往外走就對啦!

九瀧唐景觀宴會餐廳鄰近大坑山區，位置剛好可以登高望遠。

瞧瞧夕陽西下的景致，有多久沒好好看看大自然的變化了呢?

我還真的是超久沒觀賞夕陽，這天在九瀧唐看得仔細，從圓圓一顆到完全下山的夕陽，僅花不到5分鐘。

夕陽西下了，我們也準備用餐啦!

九瀧唐廚師團隊由前僑園飯店陳主廚團隊帶領，提供各式美食料理及最拿手的粵菜料理。餐廳是走單點模式，也可以做合菜，人少也有人少的吃法，就點幾道自己想吃的。其實在台灣要吃到粵菜，通常都不便宜，而九瀧唐雖為高檔的粵菜，但我認為它們的價格算實在。

我們這天吃了幾道看似家常但口味出眾的粵菜，像是滑蛋鮮蝦仁、黃金蟲草雞片湯、薑蔥魚球豆腐煲以及櫻花蝦高麗菜。

薑蔥魚球豆腐煲是我極力推薦的，不僅入味，豆腐咬下去還會有噴汁的JUICE感。

光是這幾道就已經覺得很滿足，沒想到吃了招牌的大菜以後，才真的是意猶未盡。

這幾道是九瀧唐的招牌菜，其中有些菜色還要兩天前預定才有。如果有重要聚會或招待貴客，要記得提前預約，保證讓你宴客很有面子。

每週五、六、日晚上，九瀧唐會請樂團來現場演奏。大概六點半，我們吃完第一輪，肚子已七分飽，樂團來了，天也黑了，剛好走出戶外消化一下。

因為是粵菜餐廳，在樂團沒有來之前，餐廳放的都是粵語歌曲喔!十分應景有氣氛。眼裡有夜景，嘴裡吃美食，耳朵聽音樂，我只能說在這裡用餐，實在是多重享受。

離北屯這麼近，不用爬到很高的山上，就能觀賞到這片山區夜景，天氣以及空氣好的時候，白天還能看到南投呢！

一般的景觀餐廳都是以烤肉、簡餐、火鍋、台菜為主，九瀧唐以粵菜出發，打造特別的風味。加上場地寬敞，舉辦婚宴、戶外婚禮、尾牙商務聚餐都非常適合。高CP值的北屯夜景餐廳，分享給大家。

九瀧唐景觀宴會餐廳

台中市北屯區北坑巷12-22號

電話：04-22394134

粉私團:https://www.facebook.com/jiulongtang22394134/

營業時間：週二~週日11: 00-14:00、17:00-21:00週一公休

(遇連續假期特殊節日不休)